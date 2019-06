Stamattina, sono finiti in manette 4 insegnanti di età compresa tra i 46 e i 66 anni per aver maltrattato i piccoli alunni nella scuola materna in cui insegnavano, in provincia di Avellino. Su uno dei maestri, pende anche l’accusa di violenza sessuale.

Abusati e maltrattati dagli insegnanti

I bambini sarebbero stati ripetutamente vittime di abusi sessuali e maltrattamenti, all’interno di questa scuola materna “dell’orrore” nell’Avellinese. Stamane, i carabinieri hanno eseguito la richiesta di arresto disposta dal gip contro i 4 insegnanti residenti tra Salerno e Avellino. Stando a quanto si apprende, i 4 sarebbero gravemente indiziati per i maltrattamenti e gli abusi sui piccoli studenti della scuola dell’infanzia. La conferenza stampa in cui verranno chiariti tutti gli aspetti dell’operazione è prevista per le 13,00.