Daniela Ferolla ha vinto Miss Italia nell’ormai lontano 2001. Da allora, ha sempre lavorato in televisione, ma nonostante conduca un programma di punta di Rai 1, la sua assenza da prime serate la rende ancora un volto poco riconoscibile del servizio pubblico. Ma cosa la aspetta nella nuova stagione?

In attesa di riconferma

Ferolla è ancora in attesa della riconferma alla conduzione di Linea Verde, programma che ormai conduce da cinque anni insieme a Federico Quaranta e Peppone. A Di Più Tv ha detto: “So che la Rai crede in me, perciò se vorrà riconfermarmi alla conduzione, sarò molto felice! Mi piacerebbe, però, provare anche nuove strade professionali, magari mettendo a frutto la mia laurea in scienze della comunicazione”. Per adesso vacanze e relax: “Ora che finiamo le riprese di Linea Verde, posso finalmente fermarmi per un po’. Dopo cinque anni mi sento quasi un volto ‘storico’ di questa trasmissione e, anche se ho 35 anni, mi sento un po’ una veterana della Rai”.

Daniela Ferolla a Linea Verde

La famiglia e la perdita della madre

Linea Verde è un programma che affonda le radici nella tradizione, nel territorio e – inevitabilmente – nella famiglia. Concetto, questo, a cui Daniela Ferolla è molto legata e che ha inciso non poco nella decisione di accettare la conduzione di Linea Verde. “Sono molto legata a questo programma – ha detto la ex Miss Italia – perché da piccola lo seguivo dall’azienda agricola dei miei nonni. Per questo motivo cinque anni fa, quando mi è stato proposto di condurlo, ho realizzato un sogno”. Famiglia che ha regalato alla Ferolla gioie e dolori. Il più grande, probabilmente, quello della perdita della madre che la conduttrice ricorda così: “Negli ultimi mesi della malattia di mia mamma, ho pregato molto con lei. Sentivo che il mondo mi stava crollando addosso… quando, poi, ci ha lasciato, la mia famiglia, nel dolore, si è unita ancora di più: io, mio papà e le mie sorelle. E lei continua ad essere il nostro sole”.