Dramma nelle campagne del Maceratese, dove un pensionato è morto dissanguato in seguito al grave ferimento con la motozappa. L’uomo, 68 anni, sarebbe caduto nel dirupo in cui, poco prima, era finito l’attrezzo. Le pale gli avrebbero reciso l’arteria femorale, provocando un’emorragia che ha portato la vittima al decesso nel giro di poco tempo. La tragedia si è consumata in un terreno di contrada Ributino di Tolentino, poco distante dall’argine del Chienti. Poco dopo il pensionamento, era sopravvissuto a un terribile incidente stradale.

La tragedia a Tolentino: pensionato muore dissanguato

Gli inquirenti hanno ricostruito la dinamica dell’incidente che è costato la vita a un pensionato 68enne, a Tolentino (Macerata). L’uomo stava lavorando nel suo terreno con la motozappa, quando l’attrezzo sarebbe caduto in un dirupo. Il suo tentativo di riprenderne il controllo lo avrebbe fatto finire nello stesso punto, dove le pale del mezzo lo hanno ferito a morte.

Stando a quanto tracciato dai rilievi di rito, a causare il decesso sarebbe stata la recisione dell’arteria femorale. Per una serie di fatalità, il pensionato è morto dissanguato senza che i soccorsi, allertati dalla moglie, potessero far nulla per salvargli la vita.

Il dramma è accaduto nelle campagne di contrada Ributino, nei pressi dell’argine del fiume Chienti. Sul posto sono intervenuti 118 e carabinieri del Norm e della locale stazione.

La vittima era sopravvissuta a un incidente stradale

La vittima, secondo quanto riportato da Cronache Maceratesi, era un ex dipendente della Frau. Descritto da tutti come un uomo mite, laborioso e generoso, sarebbe sopravvissuto a un terribile incidente stradale poco dopo il pensionamento. Un evento che lo avrebbe segnato ma non distolto dai suoi tanti impegni quotidiani.

Il destino gli avrebbe riservato un secondo appuntamento con la morte, stavolta l’ultimo, lasciando dietro di sé una comunità attonita e distrutta dal dolore. La salma del pensionato è stata restituita ai familiari dopo gli accertamenti sull’accaduto.