Durante il ricevimento per la Festa della Repubblica, Matteo Salvini si è presentato mano nella mano con Francesca Verdini. Per la coppia la prima vera e propria uscita pubblica in una occasione istituzionale. Sarà lei quindi la first lady della Lega?

La loro relazione

A Chi, il vicepremier Matteo Salvini ha parlato della loro relazione. Come già in quelle precedenti, il tempo del ministro è poco e va centellinato con cura, ecco perché Francesca Verdini è costretta a vederlo anche mentre lui lavora. “Stiamo insieme da tre mesi. Ci vediamo poco, quindi abbiamo approfittato di quelle due ore del ricevimento al Quirinale per stare insieme“, ha raccontato Salvini a Chi. “Siamo usciti allo scoperto, il peggio è passato, non c’è più grande curiosità nei nostri confronti. Siamo una coppia come tante“, sottolinea poi.

Amore a gonfie vele

Qualche settimana fa si era ipotizzata la fine della relazione tra i due. I social erano impazziti di commenti, soprattutto perché erano passati appena due mesi dall’inizio della relazione. A smentire tutto era arrivato puntualissimo il ministro dell’Interno, che aveva pubblicato una foto su Instagram in cui i due erano insieme e felici: “Bacioni a tutti voi Amici da me e Francesca, vi vogliamo bene! P.S. Foto scattata sul lago alcuni giorni fa, oggi lavoro fra Puglia e Roma”.