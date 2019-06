Il re delle provocazioni, Rodrigo Alves, è finito nuovamente in sala operatoria. Nuovo intervento estetico (di ben 7 ore) per l’ormai celebre Ken Umano, che ha fatto storcere il naso a tanti con la sua trasformazione. Lo aveva già annunciato da Barbara d’Urso e ha mantenuto i suoi impegni con il bisturi: l’uomo ‘dei record’ non intende fermarsi. Per sottoporsi all’ennesima operazione è partito alla volta della Turchia, ma con quale ambizione? Dopo aver cambiato completamente i connotati del suo volto (e del corpo), è iniziata l’avventura che promette nuova vita alla sua chioma.

Ken Umano: trapianto di capelli per 7 ore

Il Ken Umano, Rodrigo Alves, torna a far parlare di sé con un nuovo intervento chirurgico, stavolta di 7 ore, in Turchia. L’uomo più discusso tra i ‘rifatti’ di tutto il mondo ha deciso di dare alla sua chioma una ‘botta di vita’ con un’operazione di contrasto alla caduta dei capelli.

All’età di 35 anni è passato in sala operatoria così tante volte (se ne conterebbero ben 58) da far impallidire un veterano della chirurgia, e non sembra intenzionato a fermarsi.

Su Instagram ha parlato ai suoi follower per spiegare il ‘movente’ dell’ennesima corsa al ritocchino:”Ultimamente ho perso molti capelli e questo mi ha causato un sacco di sofferenza, ho iniziato a mangiare di più e sono ingrassato“. Ken si è sottoposto al trapianto di capelli e medita di partire per Los Angeles al fine di iniziare una terapia ormonale.

Rodrigo Alves durante il trapianto di capelli – Fonte: Instagram Stories

Quante spese per Rodrigo Alves?

Dietro ogni parentesi estetica di Alves, grande o piccola che sia, è ormai fisiologica la ‘caccia al costo’. Nel corso della sua (giovane) vita avrebbe speso migliaia di euro (si parla di oltre 400mila nel giro di un decennio), per assumere le sembianze della famosa bambola Mattel.

Secondo alcune indiscrezioni, per l’ultima incursione tra le mani esperte dei chirurghi estetici in Turchia, avrebbe sborsato qualcosa come 3mila euro. Verità oppure no? Quel che è certo è che la sua incredibile trasformazione comporta anche un notevole impegno in termini di tempo (oltre che di spesa).

Il suo aspetto è cambiato così tanto da non essere passato ‘indenne’ ai controlli di polizia in aeroporto, a Berlino: nel 2018, era stato fermato perché la foto sui documenti non corrispondeva alla realtà.

*immagine in alto: fonte/Instagram Rodrigo Alves, dimensioni modificate