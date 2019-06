Torna l’appuntamento con i Music Awards, evento musicale che per due giorni riunirà sul palco dell’Arena di Verona diversi tra gli artisti più in vista del panorama italiano e condotto da Vanessa Incontrada e Carlo Conti.

Nel corso delle due serate, trasmesse stasera e domani su Rai1, ci saranno le esibizioni di tanti artisti italiani (confermati oltre 50) e le premiazioni per chi ha raccolto i maggiori successi discografici.

Vanessa incontrada, la veterana dei Music Awards

Si terrà conto infatti di chi tra il maggio del 2018 e il giugno del 2019 ha raggiunto determinati obiettivi. Si parte dal disco d’oro per chi ha venduto 25mila dischi, si passa attraverso i vari tipi di dischi di platino (tra le 50mila e le 200mila copie) e si arriva al disco di diamante per chi ha sfondato il muro delle 500mila copie vendute.

In più quest’anno le esibizioni non riguarderanno solo canzoni già rilasciate, ma ci sarà anche il lancio di diversi singoli estivi.

Vanessa Incontrada è una veterana dei Music Awards, che conduce dal 2009, con l’eccezione di una pausa nel 2010. Per lei si tratta dunque dell’ottava edizione, la settima consecutiva, sintomo di una grande sintonia con Carlo Conti, suo compagno d’avventura fin dal 2012

Una fiction nel futuro di Vanessa Incontrada?

Ma non ci sono solo i Music Awards per la Incontrada, che in realtà starebbe vivendo un periodo impegnato anche sul set. Sul web circolano infatti delle voci che vogliono Vanessa Incontrada come protagonista della nuova fiction Rai Angela, diretta da Andrea Porporati e prodotta dalla 11 marzo film.

La miniserie, costituita da 6 episodi che dovrebbero andare in onda in 3 serate il prossimo autunno su Rai1, racconta la storia di Angela, madre di due bambini e sposata a un uomo il cui padre è un membro della ‘ndrangheta calabrese. Angela e suo marito saranno in lotta con il malavitoso e cercheranno di sottrarsi e allontanarsi da una vita nel mondo criminale.

Stando alle voci diffuse sul web le riprese sono iniziate a maggio e dovrebbero continuare fino ad agosto. Nel cast, oltre a Vanessa Incontrada, dovrebbero esserci anche Katia Ricciarelli, Sebastiano Somma e Simone Montedoro.

*immagine in alto: fonte/Instagram Vanessa Incontrada, dimensioni modificate