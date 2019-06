Anche il vescovo di Rimini, Francesco Lambiasi, ha deciso di festeggiare con una messa il compleanno di don Probo Vaccarini, che compie 100 anni. Ma la straordinaria storia del parroco di San Martino in Venti non si ferma alla sua veneranda età: reduce della seconda guerra mondiale, è stato prima marito, padre di 7 figli, di cui 4 diventati sacerdoti, e poi vedovo. La vocazione tardiva, arrivata a 51 anni in un momento molto delicato, ha dato il via al suo nuovo percorso di vita nella Chiesa, sul quale sta camminando ancora oggi.

La morte della moglie

Nato il 4 giugno del 1919, come tanti giovani della sua età Probo Vaccarini partecipa alla campagna di Russia, nel 1942. Tornato a casa, completa gli studi da geometra, sposandosi, qualche anno più tardi, con Anna Maria Vannucci. Da questo matrimonio nascono ben 7 figli, quattro maschi e tre femmine, che Probo deve crescere da solo da quando, nel 1970, diventa vedovo. La morte della moglie ha un profondo effetto sull’uomo: devotissimo di padre Pio, decide di diventare accolito e poi diacono. Nel 1988, all’età di 69 anni, è ordinato sacerdote da monsignor Giovanni Locatelli, che gli affida la parrocchia di San Martino in Venti a Rimini.

Don Probo Vaccarini (Facebook / I Figli Spirituali di Don Probo Vaccarini)

L’affetto dei figli e dell’intera comunità

“Durante una messa a S. Giovanni Rotondo ho sentito dentro di me come la voce di padre Pio che mi diceva: Tu sarai sacerdote”, ha raccontato don Probo al settimanale diocesano riminese Il Ponte. La particolarità è che, quasi contemporaneamente, anche i suoi 4 figli maschi sono diventati preti, un evento certamente inusuale: don Francesco, attualmente nella diocesi di Terni, don Giovanni parroco a Miramare, don Giuseppe parroco a Borghi e don Gioacchino, a Montetauro.

La parrocchia di don Probo (fonte: GoogleMaps)

Ancora oggi Don Probo si occupa della propria parrocchia, celebra messe, funerali e matrimoni. “Sono stato padre e marito, prima di diventare prete –Sacerdote: chi l’avrebbe mai pensato? Eppure mi sento come un sacerdote fresco di ordinazione”. I 100 anni di vita arricchiscono ulteriormente questa storia e i festeggiamenti di tutta la comunità la rendono ancora più bella da raccontare.

(Immagine in alto: Facebook / I Figli Spirituali di Don Probo Vaccarini)