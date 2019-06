Elenoire Casalegno, secondo quanto riportato dal settimanale Chi, avrebbe un nuovo fidanzato. La rivista ha fotografato la donna insieme ad Andrea, il suo nuovo uomo, in occasione della sua festa di compleanno. Elenoire, quindi, sembra essere tornata a sorridere dopo la fine della sua relazione con Marcello Corsi lo scorso ottobre.

Chi è il fidanzato di Elenoire Casalegno?

Dopo il matrimonio con Sebastiano Lombardi e il flirt con Marcello Corsi, Elenoire starebbe frequentando Andrea, un broker di 43 anni che si divide tra Roma e Milano per motivi di lavoro. I due hanno ufficializzato il loro rapporto durante la festa di compleanno della showgirl, organizzata da Swami, la figlia che la donna ha avuto da Ringo. Elenoire e Andrea si starebbero frequentando da un mese, in gran segreto, ma il fatto che fosse presente alla festa organizzata dalla figlia di Elenoire, fa capire come la coppia stia facendo sul serio. Il settimanale Chi li ha fotografati insieme, sereni e spensierati e la donna sembra proprio aver ritrovato la serenità dopo le ultime relazioni naufragate.

Elenoire Casalegno con il fidanzato Andrea (Chi)

Elenoire Casalegno, tutti i suoi amori

Sono stati tanti gli amori di Elenoire in questi anni. Infatti, la bella showgirl e presentatrice, oltre alla storia con Ringo, la donna è stata fidanzata con Francesco Facchinetti, Vittorio Sgarbi, Omar Pedrini e Matteo Cambi. Le delusioni d’amore non hanno scalfito la Casalegno che oggi appare sempre più forte e affascinante, come testimoniano le sue foto sui social network. Su Instagram, Elenoire appare in splendida forma ed è apprezzatissima dai fans. Proprio uno scatto di questi ultimi giorni, ritrae Elenoire in giardino, in costume, godersi la pausa pranzo. Dal punto di vista lavorativo, tuttavia, per il momento non ci sarebbero novità in arrivo per la donna. Dopo la partecipazione alla prima storica edizione del Grande Fratello Vip, la donna è tornata in tv in questa primavera del 2019 come opinionista nel programma di Canale 5 Live-Non è la D’Urso.