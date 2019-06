Elisabetta Canalis si conferma regina dei social, capace di sorprendere sempre i suoi follower. A dire il vero, sembra che stavolta la sorpresa abbia colto in pieno anche lei, a giudicare dall’espressione del suo volto mentre mostra i palloncini della figlia Skyler. La piccola li ha ricevuti dalla scuola, e hanno ‘spiazzato’ la mamma e i suoi fan. Il motivo? La forma decisamente ‘singolare’.

I palloncini della figlia di Elisabetta Canalis

Elisabetta Canalis ama condividere molte cose con i follower, dalla sua quotidianità ai piccoli passi avanti della piccola Skyler Eva. Ed è proprio per parlare dell’ultima avventura scolastica di sua figlia che l’ex velina più famosa d’Italia ha deciso di pubblicare un video su Instagram.

Le sequenze la vedono alle prese con gli ultimi lavoretti che la bimba ha portato a casa dalla scuola che frequenta. Niente di strano, se non fosse per la forma ambigua che scatena le sue perplessità: “Questi sono i palloncini che oggi la scuola di mia figlia le ha dato da portare a casa“. La sua faccia dice molto più di tante parole, e come darle torto?

Elisabetta Canalis mostra i palloncini di Skyler su Instagram

Il ‘precedente piccante’ dell’ex velina

Ma questo non è il primo siparietto a doppio senso per la bella Elisabetta nazionale, che qualche volta si concede a una frizzante vena ironica e audace sui social.

L’ultimo episodio degno di memoria è quello che riguarda i famosi biscotti ‘fallici’ che tanto avevano fatto discutere in rete. È successo giusto qualche mese fa, precisamente ad aprile, quando durante un esperimento culinario con la pasta frolla si è cimentata nella preparazione di dolcetti dal richiamo decisamente ‘hot’.

L’impresa è stata documentata dalla protagonista con un filmato condiviso su Instagram, accompagnato da un messaggio ironico: “Giornata dedicata all’impegno, ogni biscotto è una piccola vittoria”.

*immagine in alto: fonte/Instagram Elisabetta Canalis, dimensioni modificate