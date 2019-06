Il caso Pamela Prati lascia spazio ad un nuovo scandalo che ha coinvolto in settimana il cantante Marco Carta, arrestato in settimana per furto e successivamente scarcerato. Il ragazzo da Barbara D’Urso racconta la sua verità, parlando di come sono andate le cose e del successivo processo che dovrà subire.

“Il processo è fissato a settembre“

Il caso che ha fatto discutere l’Italia intera viene affrontato in diretta a Live – Non è la D’Urso: l’arresto e la successiva scarcerazione di Marco Carta. Il cantante infatti è stato arrestato in settimana per un’accusa di furto: avrebbe rubato insieme ad un’amica 6 magliette alla Rinascente di Milano. Il ragazzo da Barbara D’Urso racconta la sua verità: “Secondo quello che è stato scritto in verbale è stato un bene: attraverso quel documento e la mia testimonianza, il magistrato è stato molto meticoloso e non ha trovato prove. C’erano cose che non tornavano nella dichiarazione dell’addetto alla sicurezza“. Poi aggiunge: “Il processo è stato fissato a settembre. Io non sono preoccupato per quello che succederà“.

“Voglio tornare a parlare di musica“

Visibilmente emozionato e con le lacrime agli occhi, Marco Carta confessa: “Il mio stato attuale è che ho avuto la stupidità di leggere troppe informazioni. Lo sbaglio mio è stato quello di aprire i social e leggere le cattiverie. Io cammino a testa alta ma sono preoccupato per la mia famiglia, solo quello. Voglio tornare a fare la spesa nella maniera più serena possibile. Questa estate voglio tornare a parlare di musica. A giugno uscirà il mio disco ed il mio libro. Grazie a tutti“.