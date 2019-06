Gli appassionati di Lascia o raddoppia ricorderanno sicuramente il campione Enzo Cambi, che nel 1956 vinse la cifra di 5 milioni di lire nel quiz di Mike Bongiorno. Si trattava della somma più alta nella storia della trasmissione, rimasta nella memoria di tanti. C’è un giovane, Nicolò Scalfi, che detiene un altro record straordinario del piccolo schermo: ha vinto migliaia di euro in una incredibile (forse irripetibile) sequenza di vincite a Caduta Libera, esordio di una leggenda assoluta nel programma targato Gerry Scotti.

La storia di Nicolò Scalfi

Nicolò Scalfi è originario della provincia di Brescia, nato a Sarezzo 20 anni fa e studente di Design industriale al Politecnico di Milano. Vive insieme alla sua famiglia e fa una vita tranquilla, tanti interessi (tra cui i cruciverba) e tanti amici.

Determinato e solare, ha stregato il pubblico di Canale 5 con la sua serie impressionante di vincite. Un campione? Certamente, ma anche un genio che ha saputo guadagnare un posto nella storia del format.

A Tv Sorrisi e Canzoni ha svelato un piccolo ‘segreto’ che lo accompagna in ogni puntata. Si tratta del suo gesto scaramantico: sfregarsi le mani un attimo prima di entrare in scena.

Si è fidanzato a Caduta Libera

Valeria Filippetti è la ragazza che lo ha ‘rapito’ durante la trasmissione, e Nicolò Scalfi si è fidanzato con lei (concorrente di Caduta Libera come lui). Un amore nato dietro le quinte e emerso in favore di telecamere che, però, è poi sfumato nel volgere di pochi mesi.

Proprio per il sentimento che allora li legava, la concorrente aveva deciso di abbandonare il suo posto nello show e non arrivare a una sfida diretta con Scalfi. L’annuncio della rottura, fulmine a ciel sereno per i telespettatori e il conduttore, è arrivato da parte del campione durante l’esordio della stagione 2019.

Il record di vincite nella storia dello show

Nicolò Scalfi è l’uomo dei record, e sul suo profilo Instagram ha dato una definizione di sé abbastanza suggestiva (quanto esplicativa): il ‘Messi di Caduta Libera‘.

Questa potrebbe dirsi una sintesi perfetta del suo percorso, che nella prima stagione lo ha visto incassare oltre 200mila euro in 18 puntate di permanenza. È campione dal 24 ottobre 2018, e il 4 giugno 2019 il suo montepremi complessivo ha toccato il tetto di 500mila euro.

Il suo è un successo inarrestabile, replicato sorprendentemente anche nella seconda stagione del quiz show di Gerry Scotti. Detiene il maggior numero di vincite e il suo nome si è guadagnato un posto nella storia della tv.