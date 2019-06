Dopo Pamela Prati ed Eliana Michelazzo, a Live – Non è la D’Urso arriva la terza mente del caso che ha monopolizzato l’opinione pubblica: Pamela Perricciolo, ribattezzata Donna Pamela, ex manager della showgirl. La ragazza non si sente di addossarsi tutte le colpe e dichiara che il piano è stato architettato da tutte e tre: ecco la sua verità.

La verità di Pamela Perricciolo

In studio a Live arriva Pamela Perricciolo, colei che è stata dai più additata come la vera mente che ha agito in completa segretezza e alle spalle di tutti, anche delle stesse Pamela Prati ed Eliana Michelazzo. La ragazza però non si addossa tutte le colpe ma dichiara che l’idea non è stata solo sua: “Sedermi qua e dire che sono innocente sarebbe un’ulteriore presa per il c**o per tutti. Ci siamo seduti in tre e in tre abbiamo portato avanti la cosa“. Poi racconta come è nato tutto: “Io ho conosciuto una persona che mi parlava di Pamela, che l’aveva contattata in passato e mi diceva che si chiamava Marco. Un giorno Pamela mi disse che aveva scritto a questa persona: dopo qualche giorno mi ha detto che ci stava insieme. Quando ci ha firmato il mandato che si sposava eravamo convinti che si sposava con Mark Caltagirone, che non so assolutamente chi sia“.

Mark Caltagirone esiste?

Barbara D’Urso prende subito parola e, tra lo sconcerto, afferma: “Non si è mai vista una truffa così grossa mediaticamente. Ed è chiaro che tutti coloro che guardano la trasmissione vogliono sapere perché sono stati presi in giro. Pamela, avete inventato una persona finta. Le foto e i video sono finti“. La Perricciolo continua il suo racconto aggiungendo nuovi dettagli: “Io e Pamela avevamo capito che dovevamo darci un taglio, perché la cosa stava diventando troppo grande per continuare. Ma Eliana ha detto che dovevamo continuare perché non sapevamo come uscirne“. Ma lo scoop, che è stato lasciato trapelare dalla Perricciolo, è che esiste un uomo, tale Marco Calta, che si è presentato più volte al ristorante dell’agente e che voleva conoscere Pamela Prati. Quindi Mark Caltagirone esiste davvero?