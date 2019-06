A Pavone Canavese (Quartiere San Bernardo), ad un passo da Ivrea, questa notte tre uomini avrebbero tentato un furto ad una tabaccheria. Il titolare, che abita sopra il negozio, si sarebbe accorto che stava succedendo qualcosa e con una pistola ha ucciso uno dei 3.

La sparatoria nella notte

La sparatoria è avvenuta dopo le 3 di questa notte in via Torino. Il titolare della tabaccheria abita proprio al piano di sopra, e questa notte è intervenuto. A quanto è emerso, l’uomo deceduto non aveva armi da fuoco ma aveva tra le mani un palanchino di ferro. Sembra che il tabaccaio abbia esploso 7 colpi contro i malviventi: uno di loro, un uomo di 23 anni di origine moldava, è deceduto mentre gli altri due si sono dati alla fuga. La polizia sta indagando, intanto l’uomo è stato ascoltato in Procura e intanto si valuta la legittima difesa. Nei suoi confronti, al momento, non sono stati presi provvedimenti.

Il tabaccaio indagato per eccesso colposo di legittima difesa

Il proprietario della tabaccheria è stato interrogato dalla procura di Ivrea: al momento è indagato per eccesso colposo di legittima difesa.

Il Procuratore di Ivrea, Giuseppe Ferrando, ha dichiarato ad Askanews: “Per capire se siamo nel caso o meno della nuova legge (quella sulla legittima difesa, ndr) dobbiamo prima stabilire come si siano svolte le cose e quindi approfondire: non vogliamo far montare nessuna polemica “.

Per quanto riguarda l’iscrizione al registro delle indagini per l’uomo, il procuratore ha spiegato che “è stato un atto dovuto a sua garanzia, per consentire la presenza di un avvocato e per poter rendere piene dichiarazioni in un interrogatorio che si terrà la prossima settimana”.