In una lunga intervista, il fratello più riservato dei Middleton, ha deciso di rivelare il suo lungo calvario contro questa malattia della mente che ha tenuto nascosto per molto tempo anche ai suoi familiari.

Una battaglia privata

James William Middleton, lo schivo fratello minore di Kate, la Duchessa di Cambridge, e di Pippa Middleton, a gennaio di quest’anno, nonostante la sua riservatezza, ha rivelato, durante l’intervista al Daily Mail, la sua battaglia privata. Infatti, l’imprenditore inglese, da tempo soffre di depressione. “So di essere un privilegiato e di vivere una vita agiata, ma questo non mi ha reso immune dalla depressione. Non riuscivo a rispondere al messaggio più semplice, non aprivo più le mie mail. Non potevo comunicare nemmeno con la famiglia e gli amici”.

La stessa Kate Middleton, impegnata in prima linea nei progetti legati al benessere mentale insieme al marito William con la loro associazione Heads Together, ha convinto il fratello ad aprirsi ai media per raccontare la sua esperienza, mossa dalla convinzione che, solo parlandone, si possa superare una situazione non facile.





I debiti

In un periodo già così difficile per J. Mindy, questo il suo soprannome, ai problemi di salute si sommano anche quelli finanziari. Difatti, l’imprenditore sarebbe anche pieno di debiti, perché la sua società che produce biglietti di auguri personalizzati, la Boomf, fondata nel 2013, è in perdita da molti anni; negli ultimi tre anni l’azienda ha mandato in fumo 3 milioni di sterline. Per questo motivo James ha deciso di allontanarsi per un po’ di tempo dal lavoro.

La sua medicina

Per combattere questo “male oscuro” con cui convive da anni, James ha spiegato di aver trovato un po’ di sollievo grazie ai suoi cani. Le lunghe passeggiate in compagnia dei suoi amici a quattro zampe, Ella, Zulu, Inka, Luna e Mabe, gli hanno restituito la voglia di lottare.

“Sono stato in quell’angosciante solitudine, dove sei davvero da solo nell’universo. Fortunatamente, avevo i miei cani.” Inoltre, per non perdere il beneficio che si prova a contatto con la vita all’aria aperta, fa la guida al Glen Affric Lodge, in Scozia, di proprietà del ricchissimo suocero di Pippa.





Un nuovo inizio per James

James Middleton, tornato attivo anche sui social, ha presentato ufficialmente la sua fidanzata, Alizee Thevenet, con una foto sul suo profilo Instagram. I due, pur facendo coppia fissa da un po’ di tempo, hanno reso pubblica la loro relazione solo ultimamente. Lei, sportiva e bellissima, è un’analista finanziaria francese che vive a Londra da anni. Inoltre, sembra che sia già molto intima con la famiglia Middleton.





*immagine in alto: James Middleton. Fonte/Instagram James Middleton (dimensioni modificate)