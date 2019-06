Pare che la nave commerciale Asso 25 abbia recuperato ieri in mare 50 migranti e che ora sarebbe diretta verso l’isola di Lampedusa.

A lanciare la notizia è stato Alarm Phone, il servizio di linea telefonica diretta d’allarme per persone in difficoltà in mare, che scrive: “Secondo diverse fonti, Asso25 ha effettuato un’operazione di salvataggio per la barca che ci aveva chiamato in precedenza. Crediamo che si stia muovendo verso l’isola di Lampedusa in Italia“. Alarm Phone ha avvisato tramite Twitter e ha anche spiegato che i migranti avrebbero passato una notte alla deriva in acque di maltesi senza che questa sia intervenuta.

According to several sources, the #Asso25 has carried out a rescue operation for the boat that had called us earlier. We believe it is moving to #Lampedusa island in #Italy. We are relieved & we admire the tenacity of the people on the move!

— Alarm Phone (@alarm_phone) 6 giugno 2019