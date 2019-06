Stamattina, intorno alle 10,30 è divampato un incendio nella sede civile del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in provincia di Caserta. Le fiamme hanno avvolto i fascicoli dei processi, si è reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco, mentre una donna è rimasta intossicata ed è stata soccorsa da un’ambulanza.

L’incendio in tribunale

L’allarme è stato lanciato dai dipendenti del tribunale che hanno tentato di spegnere l’incendio con gli estintori aiutati anche da alcuni avvocati che si trovavano nell’edificio. Non riuscendo a spegnere le fiamme che si sono diffuse rapidamente, sono stati chiamati i vigili del fuoco che sono quindi intervenuti e, dopo un’ora, hanno domato del tutto le fiamme.

Il secondo piano della sede civile del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in Via Carlo Santagata, è stato avvolto dalle fiamme intorno alle 10,30 di questa mattina. L’incendio sarebbe divampato nella seconda sezione, dove si trova la stanza del magistrato che si occupa delle procedure di esecuzione, e si è esteso al punto da distruggere i fascicoli di molti processi civili. La zona dell’edificio che è andata a fuoco si trova in prossimità di quella che si occupa delle procedure fallimentari.

Tribunale evacuato: una donna intossicata

Tutto l’edificio della sede civile del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere è stato evacuato e sul posto è anche accorso il 118 perché una donna è rimasta intossicata, ma, per fortuna, non si trova in gravi condizioni. Le cause dell’incendio sono ancora tutte da chiarire, sarebbero ancora in corso sopralluoghi e accertamenti. Pare non siano stati trovati sul posto inneschi e, anche se non si escludono cause dolose, è possibile che l’incendio si sia originato a causa di un incidente, forse provocato da un mozzicone di sigaretta.