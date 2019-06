Pasquale Flagiello, un uomo di 39 anni, è sparito nel nulla la sera di mercoledì 5 giugno da San’Antimo, cittadina in provincia di Napoli. I familiari dell’uomo hanno diffuso la sua foto con un numero di telefono da contattare nel caso in cui qualcuno lo avvisti.

L’ultima volta che è stato visto Pasquale Flagiello

Il caso della scomparsa di Pasquale Flagiello è stato trattato da Chi l’ha visto? che ha diffuso una scheda con tutti i dettagli relativi all’uomo e all’auto su cui si trovava a bordo quando di lui si sono perse le tracce. Pasquale Flagiello ha 39 anni, una moglie e due figli.

L’uomo è alto 1 metro e 70, ha gli occhi azzurri e i capelli biondi, sul corpo ha due tatuaggi, due delfini sul polpaccio e un ideogramma cinese impresso sulla schiena. L’uomo al momento della scomparsa indossava una maglietta a maniche corte nera, un giubbotto verde militare, un paio di sneakers di colore grigio e un paio di jeans.

L’uomo aveva con sé il cellulare, ma risulta spento. La pagina Facebook Sant’Antimo Cultura ha condiviso la sua foto con la raccomandazione di avvisare i carabinieri nel caso lo si avvisti oppure il numero telefonico riportato sulla sua fotografia. Sul post si legge che l’uomo è stato avvistato l’ultima volta allo stabilimento del CIS a Nola.

La scomparsa

Pasquale Flagiello era andato a bordo della sua Dacia Duster nera, targata EC897BM, nella sede in cui lavora per incontrare il suo titolare. L’uomo è stato ripreso dalle telecamere della sede mentre scende dalla sua auto e sale su quella del titolare con il quale si allontana dal posto per poi ritornarvi dopo 15 minuti.

Quando rientrano, si mette alla guida della sua automobile ed entrambi vanno via ognuno con la sua macchina. La zona è piena di telecamere perché vi sono le sedi di altre aziende e, una di queste, l’ha ripreso mentre imboccava una strada che incrocia Via Nettuno a Sant’Antimo prima di sparire senza lasciare traccia.