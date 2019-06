Josephine Suffolk aveva 29 anni, è morta il 18 maggio scorso a causa di una diagnosi sbagliata. Le avevano detto che soffriva di problemi ormonali dovuti alla nascita del suo secondogenito e invece aveva un cancro alla cervice dell’utero. Purtroppo non è la prima volta che si sente di un caso del genere, né in Italia né all’estero.

La diagnosi per problemi ormonali

Josephine Suffolk di Dover, a sud est della Gran Bretagna, soffriva di continue perdite di sangue. Quando nel settembre 2017 si presentò in un ambulatorio per una visita, i medici le dissero che era la conseguenza di problemi ormonali dovuti alla seconda gravidanza. Da lì a poco tutto sarebbe passato, nulla di preoccupante. Le perdite però non cessavano e Josey, come la chiamavano i suoi famigliari, si sottopose a ulteriori visite, che ebbero sempre lo stesso esito. Solo 9 mesi dopo, nel giugno 2018, si recò da uno specialista e scoprì la verità. Fino a quel momento la diagnosi era stata errata. La 29enne aveva un cancro alla cervice dell’utero.

Una foto di Josey durante la chemioterapia. Immagine: Paul Suffolk/Facebook

Le sensazioni della donna

Sul The Sun si legge una drammatica intervista che rilasciò Josey al giornale Kent Live: “Non ho mai smesso di sanguinare. Per mesi hanno continuato a dirmi che non c’era niente di sbagliato in me. Ma io sapevo che non era solo a causa degli ormoni. Non mi sentivo bene“. Durante lo screening con lo specialista la donna ha pensato: “Questo è quello che avrebbero dovuto fare gli altri medici sei o sette mesi fa“. Quando l’ultimo medico consultato ha visto i risultati dell’esame ha esclamato “Oh mio Dio“, lì, ha affermato la 29enne, “Ho avuto tanta paura. Ha detto quello che sto vedendo è una grossa massa. Penso che volesse proteggermi“. Una settimana dopo, la donna si è sottoposta a una biopsia e le hanno detto, senza mezzi termini, che aveva un cancro al quarto stadio.

Josey con uno dei suoi figli. Immagine: Joey Suffolk/Facebook

Il rapido peggioramento

Non poteva essere effettuato un intervento chirurgico per asportare il tumore perché troppo avanzato. Josey si sottopose a un ciclo di chemioterapia. Nel frattempo, la donna, mamma di due bimbi di 2 e 5 anni, lanciò una raccolta fondi per portare i suoi figli in vacanza e concedersi con loro dei momenti di serenità. Le sue condizioni, però, si aggravarono rapidamente, il cancro si era diffuso dalla cervice ai polmoni e poi nel sangue. Il sogno di un ultimo viaggio con la famiglia svanì. Josey ha trascorso i suoi ultimi giorni di vita al Pilgrims Hospice ad Ashford ed è morta il 18 maggio scorso. Adesso, le duemila sterline raccolte dalla famiglia verranno utilizzate per portare i figli piccoli della donna in vacanza. I suoi parenti hanno ringraziato tutti coloro che hanno contribuito alla raccolta fondi. La zia della 29enne, Dionne Wellington, ha fatto sapere che Josey, durante la malattia, “è sempre stata felice. Era molto decisa nel voler informare le ragazze, non importa quanto giovani fossero, sul cancro“. Per tale motivo la parente si sta impegnando affinché aumenti la consapevolezza del cancro al collo dell’utero e l’importanza di fare dei test di smear. “Questa è l’eredità di Josey“, ha detto Dionne.