Aida Yespica e Geppy Lama sono tornati insieme, come testimoniano le tante Stories condivise su Instagram. Tra i due era finita a dicembre 2017, dopo la partecipazione della modella al Grande Fratello Vip, dove sembrava scattata la scintilla con Jeremias Rodriguez. La coppia si è però riappacificata e si sta godendo insieme il sole della Grecia in una vacanza romantica a Santorini.

Aida Yespica e Geppy Lama: è riscoppiato l’amore

Dopo mesi burrascosi in cui i due hanno preferito interrompere la loro storia, la passione sembra essere risbocciata tra Geppy Lama, imprenditore napoletano, e l’ex gieffina. Aida Yespica mostra a tutti per chi batte il suo cuore, pubblicando Stories di una cena romantica con Lama, con il quale è volata in Grecia. La modella si trova al Cavo Tagoo Hotel, un albergo extra lusso a Santorini, in compagnia del suo cavaliere, con cui ha riscoperto l’amore. Tra una bottiglia e l’altra, una degustazione e l’altra, la modella prende la tintarella sotto il sole mediterraneo, ritrovando il sorriso che non le si vedeva da un po’.

Le Stories di Aida Yespica su Instagram

La rottura a causa della gelosia

Come ha spiegato la modella lo scorso dicembre, con Geppy era finita per via della gelosia dell’uomo, ma anche perché il sentimento che li legava si era spento: “l mio cuore non batteva più come prima. Non ho sentito il trasporto. Non ho sentito lo stomaco e la testa uniti nel dire: ‘Ti amo’. Il grande entusiasmo iniziale si è trasformato in qualcos’altro“, aveva dichiarato a Chi.





Successivamente Yespica era stata paparazzata con il suo commercialista Matteo Cavalli ai Caraibi, ma le voci di una storia con il fratello di Belén Rodriguez erano insistenti. Recentemente le era stata attribuita una storia con l’ex naufrago Daniele Battaglia, figlio di Dodi Battaglia, chitarrista dei Pooh, ma gli interessati hanno smentito.