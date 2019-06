Almeno sei piani di un palazzo nel quartiere di Barking, periferia est di Londra, sono andati in fumo in un devastante incendio. I Vigili del Fuoco si sono riversati sul posto per domare le fiamme, mentre i residenti sarebbero stati evacuati. Non si hanno per il momento notizie di vittime o feriti, ma le immagini di quello che è definito “un gravissimo incidente” dalla Polizia Metropolitana sono impressionanti.

Incendio gravissimo a Berking, periferia di Londra

Un palazzo a De Pass Gardens, nel quartiere di Berking, è andato a fuoco nel primo pomeriggio, in con un rogo che ha coinvolto dal piano terra al sesto della struttura. Sul posto sono accorse decine di squadre dei Vigili del Fuoco e almeno 100 pompieri sono impiegati per spegnere l’incendio.

We've currently got 15 fire engines and around 100 firefighters attending a fire at a block of flats in #Barking. Ground floor to the sixth floor are alight. https://t.co/fHtGyRtbgD pic.twitter.com/NXqaCuWDO2 — London Fire Brigade (@LondonFire) June 9, 2019





Fortunatamente non ci sono vittime, ma il rogo è visibile da diversi chilometri di distanza. La costruzione sarebbe stata nuova, diversi blocchi di appartamenti, secondo le fonti locali. La Polizia ha chiuso l’area al traffico ed evacuato i residenti anche dei palazzi vicini.

Il ricordo dell’incendio della Grenfell Tower

Di fronte a queste immagini non si può non pensare al devastante incendio della Grenfell Tower, avvenuto la notte del 14 giugno 2017. Ci furono 72 vittime del rogo che divorò il palazzo di 24 piani in brevissimo tempo, anche a causa della mancanza di idonei sistemi antincendio. Un trauma scolpito nella memoria della città, che ha causato anche diversi tentativi di suicidio tra i sopravvissuti, come ha riferito l’associazione “Silence of Suicide”. Tra le vittime ci furono anche gli italiani Gloria Trevisan, 26 anni, insieme al fidanzato Marco Gottardi.