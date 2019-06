Sara Tommasi è in dolce attesa: la showgirl aspetta un bambino insieme al suo compagno Angelo, imprenditore con cui sembra aver trovato l’amore. Tommasi è stata per diverso tempo lontana dalle scene, dopo un periodo burrascoso dovuto al bipolarismo. La showgirl ha scoperto di essere affetta da questa malattia, che avrebbe preso il controllo della sua vita trascinandola in un vortice dal quale ha faticato a risalire. Oggi festeggia, oltre il suo 38esimo compleanno, una nuova vita arricchita dalla gioia per la gravidanza.

Sara Tommasi è incinta

Sara Tommasi è in dolce attesa, come rivela la sua manager Debora Cattoni. La showgirl ha ritrovato la pace sentimentale con Angelo, imprenditore che l’ha conquistata e con cui ha iniziato una nuova vita, lontana dagli abusi degli anni passati. La showgirl, dopo anni di perdita di controllo, ha scoperto di soffrire di disturbo bipolare, per cui ora sta assumendo farmaci e seguendo un percorso terapeutico che l’hanno aiutata a rimettersi in piedi. Sara Tommasi dichiara di essere totalmente cambiata: “Pensavo di non venirne più fuori, pensavo proprio di morirne: questa malattia non dà lucidità, non dà energie ed è come fossi un automa, una marionetta“, ha raccontato a Le Iene.

Sara Tommasi intervistata da Le Iene

Una nuova vita dopo anni fuori controllo

Sara Tommasi ha perso anni a causa dell’abuso di droga e di una serie di film pornografici che, ha dichiarato, sarebbe stata portata a fare dalle compagnie sbagliate. La showgirl ha denunciato il suo agente per aver approfittato della sua inferiorità psichica dovuta al bipolarismo per abusare di lei ed estorcerle denaro, ma l’uomo è stato assolto da tutte le accuse perché “il fatto non sussiste”. Sara Tommasi è riuscita ad andare avanti con la sua vita e ripudia quanto fatto nel periodo buio: “Quelle cose non mi appartengono, al massimo avrei fatto una copertina sexy. Non ero io e non ricordo nulla di quel periodo buio di 4 anni. Non parlavo bene, non mi ricordavo le frasi. I farmaci hanno permesso che io tornassi lucida“.

Immagine di copertina: Debora Cattoni/Instagram