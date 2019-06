Patrizio Ratto, ex ballerino della quindicesima edizione di Amici di Maria De Filippi, ha sostenuto un’audizione per il programma d’oltreoceano America’s Got Talent, facendo letteralmente impazzire i giudici e il pubblico ed ottenendo una vera e propria standing ovation.

Il ballerino Patrizio Ratto ha partecipato all’edizione 2015/2016 del talent Amici di Maria De Filippi, arrivando al serale come concorrente della squadra blu con i coach Nek e J-Ax. Dopo l’esperienza nel programma di Canale 5, il giovane è arrivato negli Stati Uniti dove è sbarcato nel talent show America’s Got Talent. Il ragazzo si è prima esibito al pianoforte, suonando Per Elisa di Beethoven. Infatti, il giovane si è presentato come pianista, parlando del suo amore per questo strumento e di come i compositori classici siano una fonte di ispirazione per lui. In seguito, dopo aver intonato alcune note del brano, ha dato un calcio allo sgabello e si è scatenato in un ballo che ha emozionato tutti. Questo ha portato il pubblico e i giudici del programma a dedicargli una standing ovation.







Chi è Patrizio Ratto

Classe 1990, Patrizio nasce a Tarquinia, in provincia di Viterbo. La musica e il ballo sono tutto per lui. Quando ascolta la musica, sente delle vere e proprie emozioni. Il giovane ha da sempre questa passione ed è stata proprio la madre a spronarlo, mettendolo davanti ad un pianoforte da piccolo. In seguito, è stata la volta del ballo. Patrizio ha cominciato a dedicarsi all’hip hop, grazie alle sorelle che sono delle maestre di ballo. Ad Amici, in un momento di confronto col suo insegnante, il ragazzo parò anche di una triste vicenda del suo passato che lo portò quasi ad abbandonare l mondo del ballo: la morte del fidanzato di una delle sorelle. Questo lo aveva avvicinato anche al ballo di coppia ma dopo la scomparsa del giovane, Patrizio era entrato in un momento buio che poi ha superato proprio grazie all’hip hop.