Tre morti e un ricercato dalla polizia: è questo il bilancio della strage consumata in quartiere di San Paolo, in Brasile. Vittime l’attore 22enne Rafael Henrique Miguel, star in America Latina, e i suoi genitori. A ucciderli sarebbe stato il suocero del giovane artista, attualmente in fuga. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo, Paulo Curpertino Matias, avrebbe aperto il fuoco al culmine di una lite esplosa all’interno della sua abitazione alla presenza della figlia, Isabela Tibcherani, fidanzata del giovane divo.

Attore ucciso dal suocero

Il volto di Rafael Henrique Miguel era molto noto in Brasile, e si stava affermando in tutta l’America Latina a ritmo incessante. L’attore, 22 anni e una fidanzata 18enne, Isabela Tibcherani, sarebbe stato ucciso insieme ai genitori dal padre della ragazza, il 48enne Paulo Curpertino Matias.

La relazione tra i due giovani sarebbe iniziata circa un anno fa, e tra le rispettive famiglie ci sarebbero state alcune questioni in sospeso. È per questo, secondo gli inquirenti, che il 22enne si sarebbe recato a casa del suocero insieme al padre e alla madre, João Alcisio Miguel e Miriam Selma Miguel (52 e 50 anni).

Dall’incontro sarebbe scaturito un diverbio sfociato nel sangue, con una sparatoria che ha visto morire i tre sotto i colpi dell’arma da fuoco impugnata dal suocero dell’attore.

Teatro della mattanza il suo appartamento di Pedreira, quartiere nell’area sud di San Paolo. Il presunto killer si è dato alla fuga e le forze di polizia sono impegnate in una serrata caccia all’uomo.

Chi era Rafael Henrique Miguel?

Rafael Henrique Miguel era considerato tra gli astri nascenti dello spettacolo in terra brasiliana. Uno dei ruoli più celebri, che lo ha portato alla definitiva consacrazione sul piccolo schermo, è quello di Paçoca, personaggio della soap opera Chiquititas.

La fidanzata della vittima ha affidato il suo straziante ricordo a un lungo post su Facebook, tra dolci ricordi e un comprensibile shock per l’accaduto.







Sui social una cascata di commenti da parte di centinaia di fan della giovane star e di altrettanti colleghi, increduli per il macabro destino che lo ha strappato a un futuro di sicuro successo nel mondo dei grandi volti della tv.

*immagine in alto: fonte/Instagram Rafael Henrique Miguel, dimensioni modificate