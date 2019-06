La storia d’amore tra Bradley Cooper e Irina Shayk è arrivata alla sua ultima fermata. I due si sono lasciati e dietro questo scoop si è stagliata l’ombra di una presunta intesa dell’attore con Lady Gaga. Ma questa sarebbe soltanto l’ennesima suggestione su un rapporto di coppia logorato da dissidi interni, che nulla avrebbero a che vedere con l’ingerenza di terzi. Altro che tradimenti e infatuazioni dell’ultimo minuto: secondo quanto rivelato da People, la star di Hollywood e la modella erano ormai ‘inconciliabili’.

Il motivo della rottura

Ed è sempre il magazine americano People a lanciare l’amo sul presunto motivo che avrebbe infranto il sogno d’amore di Bradley Cooper e Irina Shayk. La rottura – tra i gossip più clamorosi di Hollywood nell’estate 2019 – sarebbe arrivata al culmine di dissapori sempre più insostenibili tra i due.

Le indiscrezioni riportate dal tabloid richiamano il profilo di un’unione a doppio senso di marcia, in cui i progetti dell’attore non si sarebbero incontrati con quelli della compagna. Cooper non sarebbe mai entrato del tutto nell’ottica di dedicarsi alla famiglia (come la modella, invece, avrebbe voluto), finendo per mandare in frantumi anche l’ultima speranza di restare insieme.

La coppia, che ha avuto la figlia Lea nel 2017, non sarebbe riuscita a trovare un compromesso utile a preservare la solidità del rapporto. Complice di questo attrito anche le lunghe distanze tra loro per via dei rispettivi impegni professionali.

Altro che Lady Gaga: Cooper e Shayk da tempo lontani

Poco dopo l’uscita del film A star is born, che ha indotto milioni di spettatori all’infatuazione di una possibile liaison tra Bradley Cooper e Lady Gaga, i rumors sulla rottura tra l’attore e la sua compagna si sono succeduti senza sosta.

La realtà, però, sarebbe molto diversa da quella immaginata dal pubblico: niente romantici intenti tra il divo e la star del pop, ma solo una bella amicizia. Per questo, secondo People sarebbe assai improbabile che Miss Germanotta possa aver giocato un ruolo decisivo nell’incrinare il legame del suo collega di set.

La distanza tra Bradley Cooper e Irina Shayk si sarebbe allungata notevolmente perché nessuno dei due ha superato l’ostacolo delle diverse vedute. Lui, forse, troppo concentrato sul lavoro, lei troppo immersa nel sogno (non condiviso) di vivere un’esistenza in famiglia e al riparo dai riflettori.