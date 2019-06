Un elicottero si è schiantato contro un grattacielo sulla 7th Avenue a Manhattan, New York. Al momento sembra che ci sia almeno un morto, sembra il pilota, ma non ci sono certezze.

I pompieri hanno confermato che c’è una vittima, il pilota del velivolo, anche se solo poco prima Andrew Cuomo, il governatore dello Stato di New York, aveva rivelato: “Ci potrebbero essere morti ma non sappiamo quanti“. Intanto però ha rassicurato la popolazione sul fatto che l’incidente non sembra avere niente a che fare con il terrorismo. Intanto comunque Donald Trump è stato informato di quanto accaduto all’elicottero a New York e monitora gli sviluppi.

I vigili del fuoco e gli agenti sono a lavoro per scongiurare la presenza di feriti e risolvere la situazione nel più breve tempo possibile.

787 7th ave, #midtown NYC. We’re 1 block south. 20 mins ago there was a loud sound like a too-low #helicopter & I looked up and saw sheet of flame on roof and then smoke. News reports saying helicopter/small plane crash onto roof which would be consistent with what I heard/saw. pic.twitter.com/swY3ksLskH

— Lance Koonce (@LHKoonce) 10 giugno 2019