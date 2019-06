Ci siamo: l’attesa finalissima del Grande Fratello 16 è arrivata. Stasera verrà decretato il vincitore di questa edizione del reality di Canale 5, in una puntata che non mancherà di colpi di scena e sorprese per i finalisti. Ma un conto in sospeso tra Francesca De André e Taylor Mega è pronto a surriscaldare l’atmosfera in Casa.

Il confronto fra Taylor e Francesca

Prima di dedicarsi alle emozioni di questa finale che si preannuncia scoppiettante, c’è ancora qualche conto in sospeso che deve essere per forza di cose sistemato. Taylor Mega, ex gieffina di questa edizione, avrà un confronto con Francesca De André: fra le due, infatti, si era creato in Casa un clima di tensione che aveva come comune denominatore la figura di Gennaro, finito al centro delle attenzioni di entrambe. In salone si consuma il faccia a faccia, con una Francesca De André subito provocatrice: “Sei famosa perché cambi gli uomini come le mutande o ti lavi con lo champagne? Se sei sola ci sarà un perché“.

Lo sfogo di Taylor: “Non ti sopporta nessuno!“

Taylor prova a spiegare le sue ragioni, ma gli insulti della nipote del cantautore genovese proseguono e a questo punto l’influencer sbotta: “Io sono entrata solo per cercare di trasmettere messaggi positivi. Quando Malgioglio ha detto che l’Italia ti odia, ha ragione. Ti odiano tutti: tu sei venuta al Grande Fratello per farti odiare? Non ce la fa più nessuno a sentir parlare di te, non ti sopporta nessuno e sto cercando di fartelo capire. Sei felice che c’è tutta l’Italia che ti odia?“. Più veemente la reazione della De André: “Te magno in testa, hai due neuroni che sbattono, metti le maschere perché sei insicura, sei una persona sola“.

Erica, prima eliminata

Si passa subito al gioco vero e proprio ed è il momento del primo verdetto della serata. Il primo eliminato dal televoto è Erica, che deve definitivamente abbandonare la Casa del Grande Fratello. Enrico e Francesca sono quindi ancora in ballottaggio: solo uno di loro due sarà a tutti i diritti un finalista ufficiale.