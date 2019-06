Questa sera andrà in onda la finale del Grande Fratello e i ragazzi nella Casa vengono messi alla prova con qualche ultimo “gioco” per ravvivare le loro ultime ore. Il grande occhio mette di fronte a tutti una boccia di vetro con i nomi dei coinquilini dentro, chi pesca il nome dovrà essere assolutamente sincero sugli altri.

Tutta la verità nella Casa

“Il Grande Fratello vi dà l’opportunità di esporvi una volta per tutte e, con schiettezza e sincerità, dire quello che non avete mai osato prima a un vostro compagno. Ognuno di voi pescherà dalla boule un bigliettino contenente il nome di un coinquilino a cui rivolgere il suo più onesto pensiero. Siate sinceri fino in fondo“. È così che comincia il confronto dei coinquilini e se qualcuno dice anche solo cose belle, come Francesca De André nei confronti dell’amica Erica, il gioco per altri è diventato terreno di scontro. Gianmarco Onestini non si lascia sfuggire l’occasione e di fronte a Francesca De André: “Ci sono due cose, la prima è che guardi più quello che fanno gli altri piuttosto che guardare quello che fai tu, seconda cosa penso che sei troppo aggressiva in alcuni atteggiamenti“. La De André risponde con un laconico, e forse anche poco interessato,: “Nemmeno una cosa carina“.

Anche Erica coglie l’occasione e, anche se un po’ titubante, alla fine attacca: “C’è stato un bacio, abbiamo dormito insieme e poi ti sei improvvisamente allontanato“. Daniele però si tira indietro e anzi le dice che sperava di aver chiarito le sue intenzioni ormai da tempo.

Un bacio all’improvviso

Quando la passione prende piede, Gennaro e Francesca rispondono. I due ormai non si nascondono più e anzi si baciano senza problemi di fronte alle telecamere. I due si raccontano un po’ a letto, poi scatta il bacio. Gennaro a quel punto la guarda sorridente: “Hai capito?“. Francesca non si lascia sfuggire l’occasione: “Forse non del tutto“. Gennaro allora la bacia di nuovo e ora lei pare aver capito meglio. Chi ha orecchie per intendere…





De André vs Onestini

La De André pare non aver preso bene, anche se a scoppio un po’ ritardato, le parole di Gianmarco Onestini. Se intorno al tavolo non aveva mostrano poi tanto interesse ha invece attaccato Gianmarco più tardi: “Prendi il tuo amico Gianmarca, la tua amica Gianmarchina di sto ca e portala qua. Perché alla prossima che mi dicono qualcosa prendo la mazza da baseball e faccio razzia“.

Naturalmente la frase non è passata inosservata a chi guarda il Grande Fratello, e nemmeno, naturalmente, alla famiglia di Onestini. Luca, infatti, che da tempo attacca il programma reo di non aver dato spazio al fratello ma per la maggior parte alla De André, ha commentato su Instagram: “‘Poverina’, si è offesa che Gianmarco le abbia detto le cose in faccia, quelle che pensiamo TUTTI, facendola scendere dal piedistallo! E ora ripartono le buffonate da “bulletta” di sto ca*** (come dice lei). Mi meraviglio che gli altri non abbiano il coraggio di dirle niente e anzi, le facciano pure da schiavi… Scioccato! Forza Gianmarco sempre! Siamo tutti con te“.