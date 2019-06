C’è aria di cicogna in arrivo per Rocio Morales e Raoul Bova? Secondo i follower della splendida modella sarebbe più che probabile, anzi, praticamente certo. A dimostrarlo sarebbe un tenerissimo scatto social pubblicato in occasione del suo 31° compleanno, dove l’immagine sembrerebbe suggerire una terza gravidanza. È bastato davvero poco per scatenare la curiosità degli utenti sul web, ma quale sarà la verità dietro la foto apparsa su Instagram?

La foto che accende la curiosità

Rocio Morales spegne 31 candeline e festeggia il compleanno con un dolcissimo scatto su Instagram, ma non è la sola occasione di gioia per i fan. I più curiosi hanno intravisto nello scatto un messaggio più profondo, che rimanderebbe all’ipotesi di un terzo figlio in arrivo.

“Sei di nuovo incinta?“, chiede un utente alla modella, che dall’attore Raoul Bova ha avuto le figlie Luna e Alma. L’immagine postata sui social la vede insieme alle piccole, di cui si scorgono una mano e un piedino, ma c’è di più.

Al centro compare la pancia scoperta di Rocio Morales con la scritta “31”, e una didascalia che apre le porte alla fantasia dei follower: “IL 31 MI PIACE”… Mi trasmette buone energie… M’incuriosisce… Ma mi entusiasma soprattutto viverlo insieme a voi meraviglie mie… Il mio primo compleanno con voi due! Felicidades a mí… Auguri a me!“.





Terzo bebè in arrivo?

La modella spagnola e l’attore, sex symbol indiscusso nel tessuto cinematografico italiano, hanno avuto due figlie, di cui l’ultima, Alma, è nato nel novembre 2018.

L’indizio sulla presunta terza gravidanza in corso sarebbe soprattutto uno: la manina della primogenita Luna che si posa sul ventre della mamma. Si tratta di un dettaglio suggestivo, che non è passato inosservato a tanti internauti: “Perché la mano sulla pancia? Non sarai di nuovo incinta?“.

Dalla diretta interessata nessuna precisa risposta alle tante domande, ma tanto basta a trasformare una foto in motivo di grande entusiasmo sui social.

*immagine in alto: fonte/Instagram Rocio Morales, dimensioni modificate