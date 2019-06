Grandissime sorprese in questa finale del Grande Fratello 16. In Casa entrano Bobby Solo e la figlia Veronica Satti. La ragazza, protagonista dell’edizione del reality lo scorso anno, proprio grazie a Barbara D’Urso e al programma ha avuto la possibilità di ricucire il rapporto con il padre, in precedenza fatto di silenzio ed incomprensioni.

La testimonianza di Veronica

Sorpresa inaspettata per i ragazzi del Grande Fratello. In Casa entrano Veronica Satti e suo padre, il celebre cantante Bobby Solo. La coppia parla ai ragazzi del loro rapporto, ricucitosi lo scorso anno dopo la partecipazione della ragazza al reality. Le parole di Veronica riassumono quei momenti emozionanti: “Sono Veronica, sono emozionatissima. Ero qui l’anno scorso. Il Grande Fratello ha fatto un miracolo con me. Io per 15 anni non ho parlato con mio padre Bobby Solo. Lui mi ha visto in televisione e si è riavvicinato. A volte bisogna abbandonare la rabbia e il livore, anche i genitori soffrono e hanno le loro fragilità. Io non giustifico la latitanza paterna però sono persone anche loro. Ringrazio Barbara che mi ha aiutato a tirare fuori le pal** ma con garbo. Io ho ricostruito la mia famiglia“.





La frecciata di Barbara D’Urso

A farle eco, il padre Bobby Solo: “In lei ho trovato grandi somiglianze con il mio carattere“. Poi una frecciatina di Barbara D’Urso a Cristiano De André, che ha la figlia nella Casa e con cui i rapporti sono interrotti da tempo: “Per riavvicinarsi basta volerlo, Bobby e Veronica lo hanno voluto, senza diffide“.