Manca sempre meno alla fine di questa edizione del Grande Fratello 16 e il gioco continua agguerrito come non mai. Francesca, dopo l’eliminazione di Erica, deve abbandonare la Casa mentre Enrico rimane in gioco. In studio poi momento di distensione tra Francesca De André e Cristiano Malgioglio dopo tanti litigi.

Gennaro incontra i fratelli

Il Grande Fratello prosegue la sua marcia nella puntata di chiusura del reality e un nuovo verdetto è alle porte: dopo l’eliminazione di Erica, il televoto ha deciso di salvare Enrico (che diventa a tutti gli effetti finalista) e sancendo così l’eliminazione di Francesca. Il gioco prosegue ed un meccanismo a sorteggio porta ad un nuovo televoto: a sfidarsi questa volta sono Gennaro e Gianmarco. Per il primo è in arrivo una bellissima sorpresa a sfondo familiare: l’incontro in Mistery Room con il fratello e la sorella commuove tutti. Ma la stoccata di Malgioglio al concorrente è dietro l’angolo: “Gennaro hai fatto un bellissimo Grande Fratello, ma se dovessi uscire sappiamo bene qual è il motivo”. Chiaro riferimento all’intreccio sentimentale con Francesca De André, con la quale il paroliere ha avuto più volte da ridire. A seguire sorpresa anche per Gianmarco, che riabbraccia la madre in passerella.

Pace fatta tra Malgioglio e la De André

Il successivo ingresso in studio dell’eliminata Francesca De André diventa anche l’occasione per un faccia a faccia definitivo con Cristiano. L’opinionista, dopo tante liti con la ragazza, manifesta un clima di distensione nei suoi confronti: “Avresti potuto vincere il Grande Fratello se non fossi stata così aggressiva. Dovresti moderare il linguaggio. Non mi piace litigare, ma quando l’altra volta ti avevo detto di tuo nonno, mi è uscita spontanea. Amore, devi moderare il linguaggio e non è un bell’esempio questo”. La risposta di Francesca non si fa attendere: “Sono d’accordo con quello che dici. Non mi sono mai trovata a dover vivere così tanti casini sotto agli occhi di tutti. Però Cristiano non è stato per niente semplice vivere tutto questo. Io reagisco come un cane che viene bastonato ma in realtà dentro manifesto delusione che si trasforma in aggressività”.