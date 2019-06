Il cerchio si chiude al Grande Fratello 16. Dopo le eliminazioni in successione di Erica, Francesca, Gennaro, Daniele e Gianmarco, a vincere questa edizione del reality è Martina, la “ragazza dal cuore di latta”. Secondo posto per Enrico, sconfitto nel televoto decisivo.

La vittoria di Martina

Il Grande Fratello 16 chiude i battenti con la vittoria di Martina in questa emozionante edizione. La ragazza vince al televoto decisivo contro Enrico e si porta a casa, oltre al premio da 100.000 euro, anche grandi sorrisi, emozioni e lacrime a non finire. I festeggiamenti in studio si sprecano, così come gli abbracci degli ex inquilini alla vincitrice. Al terzo posto Gianmarco Onestini, che si consola con il raggiungimento del podio e con la medaglia di bronzo.

La serata della finale

In precedenza Gennaro aveva dovuto abbandonare il gioco sconfitto al televoto da Gianmarco. A seguire a farne le spese è stato Daniele, al ballottaggio con Martina, e Gianmarco, eliminato dai due finalisti Enrico e Martina. Poi il fatidico momento che caratterizza la puntata finale di ogni edizione del reality: lo spegnimento delle luci della Casa di Cinecittà da parte dei due finalisti. E infine l’arrivo da Barbara D’Urso che, a loro insaputa, ha abbandonato lo studio per entrare proprio nella Casa che poco prima i due finalisti avevano salutato per l’ultima volta. Dal giardino la conduttrice ha poi emanato il verdetto definitivo che ha consacrato Martina come vincitrice del reality.