Il volto della cantante è diventato testimonial di un prodotto dimagrante, ad insaputa della stessa Laura Pausini ed ovviamente senza la sua autorizzazione.

Si tratta di pubblicità-fake, nonché uso improprio dell’immagine dell’artista che prontamente ha denunciato l’accaduto sul suo profilo Facebook. Nel lungo post pubblicato la Pausini ha rivolto poi un messaggio ai suoi follower e ai suoi fan, mettendoli in guardia dagli specchietti per le allodole.

Il fake

Un’immagine di Laura Pausini a figura intera è comparsa più di una volta accanto ad una boccetta di gocce dimagranti. Acconto alla foto, dai chiari intenti pubblicitari, una didascalia recita: “Sono diventata magra mangiando tutto ciò che volevo. Mi hanno aiutato le gocce che mi ha consigliato il mio dietologo“.

Laura Pausini su Instagram

Ovviamente si tratta di un falso come la stessa Laura ci tiene a precisare prendendo le dovute distanze e negando ogni tipo di esperienza con le gocce in questione. La cantante si è rivolta agli esperti del settore legale che ormai a cadenza quotidiana sono costretti ad intervenire perché queste foto vengano rimosse.

Il messaggio della Pausini

Il post pubblicato da Laura su Facebook mette in guardia i follower della cantante, riproponendo la pubblicità del prodotto completamente estraneo alla cantante, e bollata come falso. “State attenti. Non credete” scrive la Puasini nella didascalia che accompagnano il fake.







Poi lancia loro il suo personale messaggio che suona come un fraterno consiglio: “Come tantissime di noi, anch’io ho fatto delle diete e oggi so una cosa sola: non consiglierei mai a nessuna donna di iniziare una dieta, qualunque sia, senza il necessario controllo medico“. E infine: “Non fidatevi mai di chi tenta di arricchirsi sulle Vostre debolezze“.