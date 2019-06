“Siamo al primo posto dei paesi di merda” scrive Naike Rivelli a corredo di un post pubblicato su Instagram. Dalla tazza del water, per lei chiara metafora del Governo attuale, la figlia di Ornella Muti sviscera una serie di frustrazioni che l’assalgono volgendo lo sguardo all’Italia attuale.

Il post ha superato i 10mila like. Eppure molti commenti sembrano non condividere il pensiero e la critica sociale della figlia d’arte.

Il post

Nella foto pubblicata la Rivelli appare completamente nuda, con le ginocchia accavallate e il seno coperto dalle braccia. Unici accessori: un paio di occhiali e le décolleté.





Poi l’invettiva non solo nei confronti del Governo, ma anche dei costumi: “Tempi di merda in Italia. Un Paese nella Merda! Governo Cesso. Leggi che cambiano… Negozi di Canapa Legale che chiudono.. ! – ha sbottato lei sui social – . L’ambiente dello Spettacolo e TV al top del trash, infestato da calippocrazia e gestito da Lobby varie.. Come tutti i settori in Italia del resto.. mazzette favori favoreggiamenti prostituzione ecc ecc… Siamo al Primo Posto dei Paesi in Merda in Europa“.

I commenti

Inevitabile una pioggia di commenti ad un post così provocatorio come quello lanciato dalla Rivelli.

Ed ecco che molti corrono a farle notare: “Da qual pulpito…” giunge questa predica. Non pochi quelli che evidenziano la dissonanza con i “moralismi” e le sue “nudità”. Tuttavia il marchio di fabbrica di Naike da sempre è la sfrontatezza.