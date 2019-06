A Live – Non è la D’Urso nuove scioccanti testimonianze sul caso Pamela Prati sono pronte a scombussolare lo studio di Barbara D’Urso. La turbolenta vicenda che ha recentemente coinvolto l’ex ragazza del Bagaglino sembra non trovare fine e nuove figure si aggiungono alla storia più tormentata d’Italia.

Duro attacco dell’avvocato Taormina

Tredicesimo appuntamento con il programma di Barbara D’Urso: questa sera al centro delle attenzioni nuovamente Pamela Prati e lo scandalo che l’ha recentemente coinvolta. Nuove dichiarazioni choc vengono affrontate in studio ma quella dell’avvocato Taormina, ex legale della showgirl, è la più scottante. L’avvocato senza peli sulla lingua dice la sua sulla messinscena che ha monopolizzato l’opinione pubblica: “Due sono le cose: o siamo in presenza di persone da sottoporre a perizia psichiatrica, oppure si tratta veramente di un fatto gravissimo di criminalità sul quale mi auguro che intervenga l’autorità giudiziaria. Anche a me Pamela ha parlato del bambino: è una cosa di una gravità incredibile“.

L’avvocato Taormina a Live – Non è la D’Urso

Parla la mamma del finto Sebastian

Ma quello che ha sconvolto più di tutto l’opinione pubblica è la presenza di un bambino inconsapevole all’interno di questa messinscena: il presunto Sebastian, figlio inventato di Pamela Prati e Mark Caltagirone. La vera mamma del finto Sebastian ha raccontato la verità per Live e il racconto è sconvolgente: “Nel 2013 Pamela Perricciolo mi chiese di far fare un book fotografico e qualche spot per mio figlio. Poi mi contatta la Perriccolo e mi chiede un videoselfie di mio figlio, forse per una fiction o comunque un programma televisivo. Poi insieme nel parliamo con mio figlio e lui mi dice di sì. Seguiva un copione che Pamela mandava, doveva dire Ciao mamma, come stai? e a volte doveva parlare con la voce rotta perché aveva un problema alla gola. Lui doveva sempre avere la tosse e parlare male, dicendo che aveva sempre male alla gola. I miei sospetti sono cominciati durante Live e da lì è cominciato tutto“.