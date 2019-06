Sara Affi Fella è stata criticata da tantissime persone sui social per aver mostrato un tatuaggio sulla schiena con una frase grammaticalmente sbagliata. Ora è tutto risolto, il tatuatore le ha corretto l’errore, però gli utenti non glielo hanno perdonato e hanno iniziato a criticarla. Purtroppo, la sua replica invece di calmare gli animi ha gettato benzina sul fuoco.

Il tatuaggio sbagliato scatena il web

Ieri, Sara Affi Fella era tra i trend di Twitter per colpa di un errore grammaticale nel suo tatuaggio appena fatto sulla schiena. Si leggeva infatti: “For those like my who never give up“. Al posto del “my” avrebbe dovuto esserci un “me”, il significato della frase è: “Per quelli come me che non si arrendono mai“.

Il tatuaggio con l’errore grammaticale di Sara Affi Fella. Fonte foto: Twitter

Ma ormai il danno era fatto e in tantissimi l’hanno criticata tacciandola di essere una persona ignorante, come qualcuno che ha scritto in tono allusivo: “Non sa neanche parlare italiano…”. Su Twitter qualcun altro ha invece commentato così: “Il tatuaggio di Sara Affi Fella mi fa pensare ad un mio compagno di classe che un giorno venne a scuola tutto orgoglioso con la maglia a mezze maniche a dicembre per farci vedere il nuovo tatuaggio: ‘I have dream’“.

Sara Affi Fella replica alle critiche

Sara Affi Fella ha quindi pubblicato nelle sue Instagram stories un video per difendersi dalle critiche. Con un tono non proprio conciliante ha detto: “Non me ne frega un ca*** di quello che scrivete perché siete persone talmente tristi e povere dentro che magari un tatuaggio sbagliato si può anche rimediare purtroppo però la vostra cattiveria no“.

Sara Affi Fella:

“Siete delle persone tristi” Mi sembra di aver già vissuto questo momento. pic.twitter.com/tCiK7Ux26O — • L// (@ladywhiteblue) June 11, 2019

La reazione dell’ex tronista ha scatenato però ancora di più le polemiche degli utenti che hanno iniziato a scriverle di tutto. Qualcuno ha commentato con queste parole il suo video: “Ma cosa c’entra far notare che un tatuaggio è sbagliato con l’essere cattivi e poveri dentro? BAH“.

C’è poi chi è andato un po’ più sul pesante: “Sara Affi Fella esiste un rimedio per correggere un tatuaggio, ma non credo che ne esista uno per la tua arroganza“. Critiche e polemiche a parte, Sara Affi Fella ha pubblicato una Instagram story con il tatuatore in cui ha spiegato di aver rimediato all’errore: “Abbiamo risolto e va bene così, abbiamo sbagliato, ragà, si sbaglia“.