Sarebbe dovuta arrivare in studio da Barbara D’Urso e raccontare la sua verità al pubblico di Live. Invece Pamela Prati non si è presentata e, con essa, è venuta meno la possibilità di venire a conoscenza della sua verità e di mettere definitivamente un punto a questa turbolenta vicenda.

L’assenza della Prati: il retroscena

Pamela Prati non si è presentata a Live – Non è la D’Urso. Annunciata in settimana da tutti i siti nazionali come ospite del programma, la showgirl non ha fatto il suo ingresso nello studio di Barbara D’Urso. Questa assenza ha un retroscena davvero sconcertante e il racconto di Barbarella lo conferma: “Pamela voleva essere qui per raccontarvi se era bugia o verità. Aveva posto una condizione: di parlarmi e spiegarmi. Io le ho detto che va bene. Ieri sera, qui negli studi, è arrivata Pamela, partita appositamente da Roma insieme ai suoi due avvocati e sarebbe dovuta ripartire domani mattina. Ci siamo incontrate: era tranquilla e con tranquillità mi ha fatto vedere messaggi anche del piccolo finto Sebastian. Siamo stati un’ora e mezza a chiacchierare, poi ci siamo salutate e se n’è andata“.

“Io dovevo stare dalla sua parte”

“Un’artista ha tutti i diritti di chiedere un cachet, ma in questo caso sono stata molto chiara: questo doveva essere a titolo gratuito, perché Pamela ha sempre detto di non voler lucrare. Questa mattina da parte dei suoi avvocati sono partite varie richieste: prima la pretesa di una dichiarazione scritta da parte mia su domande che lei avrebbe voluto vedere. C’era scritto che io sarei stata chiaramente dalla sua parte e che avrei addirittura dovuto alzarmi ed abbracciarla. Chiedere scritta la mia posizione a me non è piaciuto, perché era importate che lei si chiarisse con voi“.

La gag di Barbarella

Il retroscena prosegue più sconvolgente che mai: “Ma ad un certo punto nel tardo pomeriggio arriva un messaggio dall’avvocato di pamela Prati che diceva che l’aveva prelevata dall’albergo. La stava portando all’aeroporto, sarebbe partita con lei e non sarebbe scesa dalla macchina se non le avessimo garantito una cifra molto molto alta: decine di migliaia di euro. A quel punto abbiamo ritenuto che non fosse il caso. Credetemi, io non ho niente contro Pamela Prati, ero a sua disposizione. Ma ho un rapporto di fiducia con voi, vi dovevo delle spiegazioni, era stata annunciata come ospite e siccome non intendo prendere in giro nessuno è giusto che voi sappiate come sono andate realmente le cose“. Parole choc quelle di Barbara D’Urso che chiosa la questione con una ironica gag in cui finge di dialogare con il “finto” Mark Caltagirone.