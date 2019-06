A Live – Non è la D’Urso ospiti della puntata sono Francesca De André e Gennaro Lillio, freschi di esperienza al Grande Fratello 16 appena conclusosi. La coppia da Barbara D’Urso parla della loro relazione scontrandosi anche con i pareri degli ospiti in studio, uno in particolare: Giorgio Tambellini, nientemeno che ex della De André.

Francesca vs Giorgio: lo scontro

Il fatidico incontro-scontro tra Francesca De André e l’ex Giorgio Tambellini si consuma nel salotto di Live, da Barbara D’Urso. La nipote del cantautore genovese infatti è stata tradita dal ragazzo durante la sua partecipazione al Grande Fratello 16, che l’ha poi lasciata con un post su Instagram. Giorgio dichiara a Francesca: “Sono venuto a dirtelo di persona: la pausa è finita. Sono venuta a farti i complimenti perché state così bene insieme. Con Gennaro sei stata pietosa. Si sono trovati: due pupazzi“. La replica della De André è veemente: “Devi farti curare Giorgio. Devi darti una regolata seria. Hai scritto nella lettera che sei entrato la prima volta al Grande Fratello perché volevi prenderti una pausa“. A cui Tambellini ribatte: “Io t’ho tradita, poi hai fatto la bimbina, con la ripicca hai baciato Gennaro. Brava. Poi ubriaca al Grande Fratello hai baciato pure Erica, ma ti rinvieni?“. L’ultima parola spetta alla ragazza, che furiosa esclama: “Io sono una bimbina contenta di esserlo, tu sei un traditore e fai schifo“.

“Gennaro, non fare lo zerbino!“

In studio a Live fra gli opinionisti c’è anche Vladimir Luxuria, che è stata per poco inquilina della Casa del Grande Fratello quest’anno e che ha quindi convissuto con Francesca e Gennaro, anche se per poco tempo. L’opinionista però non è del tutto convinta di questa coppia e palesa le sue sensazioni: “Quando finisce una relazione, le due persone si ignorano. Sto vedendo invece che in questo momento tra Francesca e Giorgio c’è un dibattito acceso, e per mia esperienza penso ci sia qualcosa in sospeso ancora“. Poi, rivolta a Gennaro, esclama: “Non puoi fare lo zerbino a Francesca. Ogni tanto il letto fallo rifare pure a lei!“.