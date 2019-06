Primo flirt di stagione o vera storia d’amore per lo scapolo d’oro della famiglia Agnelli? Gli scatti pubblicati sul settimanale Chi ritraggono Lapo Elkann insieme a Tanya Frolova; passione e complicità tra i due.

Baci appassionati e gesti premurosi

Lapo Elkann è stato sorpreso tra Portofino e Santa Margherita Ligure in dolce compagnia. Al suo fianco la bellissima modella russa 26enne Tanya Frolova, finalista di Miss Russia 2017. I due hanno trascorso qualche giorno di vacanza in barca ed ospiti nella villa dell’amico ex pilota di F1 Eddie Irvine. Dalle foto apparse su Chi gesti dolci e premurosi si alternano a baci bollenti lasciandoci pensare ad una nuova storia d’amore.

Un bacio romantico tra Lapo Elkann e Tanya Frolova. Fonte: settimanale “Chi”

Ma sarà quella giusta? L’imprenditore 42enne ha dichiarato già da tempo di avere il forte desiderio di avere un figlio e che per questo sta aspettando la donna giusta. Lapo non è certo famoso per le sue lunghe e stabili relazioni. Gli eccessi e l’abuso di sostanze in passato non lo hanno agevolato. Da qualche anno a questa parte però, superati i periodi buoi in balia delle droghe e dell’autodistruzione, Elkann sta vivendo un periodo di rinascita personale e professionale. L’unico tassello del puzzle che sembra sempre mancargli è quello dell’amore.

Gesti di complicità tra Lapo e Tanya. Fonte: settimanale “Chi”

Alla ricerca della donna giusta

Specialista degli amori fugaci e delle relazioni tormentate, Lapo è ancora alla ricerca dell’altra metà della mela. Lo scorso era stato l’anno della gallerista svizzera Gala Kalchbrenner. Prima era stata la volta Cristina Saracino, alla quale avrebbe anche voluto chiedere la mano secondo indiscrezioni raccolte da Novella 2000. Prima ancora si era parlato di Bianca Brandolini D’Adda e così via fino alla storica relazione con Martina Stella. Ma il posto di Miss Elkann è ancora vacante. A Lapo sembra davvero battere forte il cuore per la nuova fiamma dagli occhi di ghiaccio ma sarà solo un fuoco di paglia o durerà? Sarà Tanya quella capace di mettere fine alla lunga lista? Ce lo dirà solo il tempo.

Foto in alto: Chi