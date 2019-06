Il matrimonio tra Jacopo Zenga e Clara Milazzo sarà un’occasione di festa ma anche di riavvicinamento e ritrovo tra Walter Zenga e i suoi figli. Con Andrea, uno di loro non si vede né sente da 12 anni.

La storia d’amore tra Jacopo e Clara

Come tutte le cerimonie di nozze, anche quella che celebrerà l’unione tra Jacopo Zenga e Clara Milazzo sarà da favola. I due innamorati, che stanno insieme dal 2017, hanno scelto Palermo come città dove pronunciare il fatidico “sì”. Clara, 33 anni, chiamata da amici e parenti “Claire”, come riporta Palermo Today, è di origine palermitana anche se vive e lavora, per Lottomatica, a Milano. Jacopo, 32 anni, invece, è nato a Milano. È il primo figlio dell’ex portiere Walter Zenga ed è anch’egli un calciatore, gioca nel ruolo di attaccante. L’ultimo ingaggio nell’ASD Città di Baveno Calcio. I futuri sposi si sono conosciuti quando Jacopo militava tra le fila del Sondrio, a rivelarlo proprio Claire, che ha detto: “La nostra storia è iniziata durante il percorso calcistico di Jacopo al Sondrio. Per il nuovo anno è in attesa di nuova sistemazione in un’altra società“. Sul giornale palermitano si legge anche di un particolare molto romantico del quale ha parlato la futura signora Zenga: “Jacopo ha un tatuaggio sul polso sinistro con la scritta ‘Claire’ e io ho la firma di Jacopo tatuata sul piede destro“.

Maria Macchiarella, la wedding planner siciliana che sta organizzando le nozze. Immagine: Maria Macchiarella Wedding Planner/Facebook

Un matrimonio da favola

La cerimonia religiosa si terrà il prossimo 22 giugno nella chiesa di Santa Maria La Nova del capoluogo siciliano. Mentre la location del ricevimento è assolutamente segreta. A organizzare il matrimonio nei minimi dettagli ci sta pensando la famosa wedding planner siciliana Maria Macchiarella, che ha rivelato qualche particolare riportato da Palermo Today: “Ci saranno un centinaio di invitati che arriveranno da Milano. Gli sposi saranno bellissimi. L’oro e il rosa saranno i colori protagonisti“. Su Perizona si leggono altre parole della Macchiarella: “Lavoro a questo matrimonio da un anno. Sarà molto elegante“.

Walter e Jacopo Zenga, il futuro sposo. Immagine: Jacopo Zenga/Twitter

Walter Zenga presente

Immancabile alle nozze del primogenito, l’allenatore Walter Zenga. L’ex portiere, ha cinque figli avuti da tre diversi matrimoni. Non con tutti, però, ha un rapporto. Il suo primo è, appunto, Jacopo, concepito con Elvira Carfagna, ex modella ed ex Miss Marche. Dal secondo matrimonio, con la conduttrice Roberta Termali, sono nati Nicolò e Andrea, i quali sono molto uniti tra loro e con la madre.





Quando Zenga e la Termali si lasciarono, Andrea era molto piccolo; il padre interruppe tutti i rapporti con l’ex moglie e con il figlio. Quest’ultimo ha partecipato lo scorso anno al programma Temptation Island Vip; durante una lite con la fidanzata Alessandra Sgolastra che lo accusò di essere un “figlio di papà“, fu proprio il ragazzo a sottolineare come i suoi rapporti con il padre si fossero interrotti da tanti anni: “Ma come faccio ad essere un figlio di papà se sono dodici anni che non parlo con mio padre?“. Sarà, dunque, questa l’occasione per chiarire e mettere da parte rancori e vecchie ferite?

Immagine in evidenza: Walter Zenga. Fonte: Sito FC Inter 1908