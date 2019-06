Toby è un gatto nato con una rara malattia, la sindrome di Ehlers-Danlos, che provoca un’anomala elasticità della cute. A causa della mancanza di collagene, la pelle risulta molto più debole, donando a Toby, che ha solo 6 anni, un curioso aspetto da gatto anziano e imbronciato.

I suoi padroni lo hanno trovato in un rifugio per animali e hanno deciso di adottarlo: nonostante le difficoltà e problemi di salute, il micio è diventato una piccola star di Instagram.

Una rara patologia

Georgina Price, di Stroud in Inghilterra, non conosceva questa particolare malattia prima di adottare Toby: “Significa che il suo corpo non è in grado di produrre collagene in modo corretto. Non si cicatrizza come dovrebbe e si ferisce molto facilmente”, ha raccontato al sito Internet Love Meow.





Georgina ha portato a casa anche un altro gatto, Quinton, con cui Toby aveva costruito un particolare legame durante la loro permanenza al rifugio. Erano entrambi molto spaventati e hanno impiegato un po’ di tempo prima di adattarsi alla loro nuova casa.

Toby e Quinton, la strana coppia

“Dovevamo dargli da mangiare sotto il letto – ha ricordato la padrona – perché non volevano venire fuori da lì, a meno che noi non fossimo fuori casa oppure addormentati”. Piano piano, i due gatti hanno cominciato a prendere confidenza con l’ambiente, recuperando nel contempo anche la fiducia verso l’uomo.





Data la difficoltà nel rimarginare le ferite, Toby ha sicuramente alcune esigenze particolari, che i padroni devono tenere a mente per garantirgli una vita il più lunga possibile: “Cerchiamo di gestire la situazione tagliandogli le unghie, tenendo la casa in ordine ed evitando che si possa ferire”.

Una storia la lieto fine

Con questi piccoli accorgimenti, il gatto dall’aria triste ha recuperato la gioia di vivere e può di nuovo godersi le carezze dei suoi padroni. “È così giocherellone e pieno di vita. Vedere la differenza, rispetto al gatto malinconico e terrorizzato che abbiamo adottato, è semplicemente straordinario”, ha detto Georgina. La storia a lieto fine ha fatto diventare Toby e Quinton piuttosto famosi, tanto che i due amici hanno raggiunto più di 26mila followers su Instagram.





*immagine in alto: fonte/Instagram/tummyandgummy (dimensioni modificate)