Tutti la ricordano come une delle protagoniste principali di Cuore selvaggio, la celebre telenovela andata in onda in Italia a partire dal 1993. Edith González dopo una lunga lotta contro il tumore alle ovaie si è spenta ieri, 13 giugno, all’età di 54 anni. L’attrice era una vera e propria star delle soap opera, soprattutto in terra natìa, il Messico.

L’addio a Edith González

Edith González non ce l’ha fatta a vincere la sua lotta contro il cancro alle ovaie che le avevano diagnosticato nel 2016. Pare che proprio un improvviso aggravarsi delle sue condizioni di salute abbia causato la sua tragica scomparsa. L’attrice nata il 10 dicembre 1964 a Monterrey, città popolosa del Messico, iniziò la sua carriera giovanissima, quando era ancora una bambina, incantando il pubblico con la sua bellezza. Aveva studiato recitazione a Parigi, Los Angeles, Londra e New York.

Quando aveva 14 anni era poi arrivato il successo: aveva infatti recitato al fianco di Verónica Castro nella soap Anche i ricchi piangono. La sua fama in Italia è però dovuta soprattutto a Cuore selvaggio dove recitò nei panni di Beatrice e al fianco dell’attore Eduardo Palomo, scomparso prematuramente a 41 anni, nel 2003, a causa di un attacco di cuore.

La fama dovuta alle soap opera

Nonostante abbia fatto parte del cast di molti film del regista René Cardona Jr nei quali recitò a fianco anche di attori internazionali, Edith González ha avuto una carriera costellata di successi soprattutto nel campo delle telenovelas. Infatti, tra le principali soap opera che l’hanno consacrata come una star si trovano: Rosa selvaggia, Un uomo da odiare e Amore senza tempo.

E proprio il successo Cuore selvaggio nel 1995 aveva portato un importante riconoscimento per la soap opera: un Telegatto nella categoria “Miglior telenovela”. Solo ieri, Edith Gonzalez aveva pubblicato l’ultimo post su Instagram insieme alla figlia di 14 anni, Costanza.