Sono passate poche settimane da quando la tronista Angela Nasti ha fatto la sua scelta. Dopo la frequentazione di Luca Daffré e Alessio Campoli, la blogger napoletana ha lasciato Uomini & Donne al fianco di Campoli, tra la gioia del pubblico che ha sempre sostenuto il corteggiatore.

Ora però tira già aria di crisi. È lei stessa ad alimentare i dubbi dei suoi follower su Instagram parlando loro attraverso le story. Tuttavia è l’intervento della yuotuber Deianiera Marzano detta La Terribile, che svela il retroscena insospettabile: la Nasti sarebbe ancora legata all’ex fidanzato. Ciò significherebbe che la scelta di Angela non è una scelta di cuore, ma una scelta di calcolo. Non l’avevamo già sentita una storia del genere? Certo che sì, con Sara Affi Fella, travolta dallo scandalo proprio un anno fa.

Amore al capolinea

Angela e Alessio hanno cominciato la loro relazione sotto i riflettori. Ma poco dopo la nascita di quest’amore, lei è scomparsa dai social e ha deciso di partire per una vacanza ad Ibiza con la sua famiglia, senza portare con sé il corteggiatore ormai suo compagno. Anche al ritorno in Italia i due sarebbero stati distanti gli uni dagli altri, cosa che ha insospettito molti. E per questo la Nasti ha deciso di spiegare al pubblico come stanno le cose dicendo loro di stare sereni. ” Vi state preoccupando di me ma è tutto a posto, mi dispiace non dover rispondere a tutti” scrive Angela in una story. “Mi fate a volte domande troppo precise, ma io sono una persona che nonostante sia esposta molto riservata e quindi tante cose non mi piace dirle. Però pian piano saprete tutto. Io sto bene, sto passando giorni con la mia famiglia, è quello che ho bisogno. Tutto bene, tutto tranquillo, state sereni“.

Angela sceglie Alessio ad Uomini e Donne

Ma questo intervento non ha fatto altro che accendere nuovi dubbi sulla loro relazione. Per questo Angela ha deciso di condividere altre parole con i fan. “Si è creato un putiferio con queste storie, quando poi non penso di aver detto nulla di strano. Ho semplicemente risposto ad alcune persone che mi scrivono in direct chiedendomi perché non facevo più storie in cui parlavo. Tutto qui“.

La rivelazione di Deianira

Ad infiammare il caso arriva la sfacciata Deianira che dice di essere in possesso di alcune informazioni che potrebbero svelare il mistero di questa crisi. A quanto pare secondo la Terribile Angela Nasti avrebbe ancora dei contatti con il suo ex fidanzato Federico Bonazzoli con il quale non sarebbe mai finita.

Deianira Marzano

“Ieri sera mi è arrivato un messaggio da una persona anonima, e io ve lo riporto così come mi è arrivato” ha raccontato la Marzano. “La segnalazione riguarda Angela Nasti. E questa persona, che lavora al centro estetico dove lei si va a fare le mani, dice che Angela ha detto che non era interessata ad Alessio, e neanche a Luca. La Nasti avrebbe anche detto che avrebbe prima scelto Campoli, e che poi l’avrebbe mollato, come effettivamente ha fatto. Tra l’altro altre voci dicono che lei sarebbe anche ancora legata al suo ex“. Non ci sono prove di tutto ciò, ma se dovesse essere vero una domanda per Angela: “Non hai imparato nulla dalla parabola della povera Sara Affi Fella?“.