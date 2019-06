Dramma questo pomeriggio a Carini, provincia di Palermo, dove un uomo ha ucciso, ferendola a colpi di coltello, la moglie che si trovava in un negozio di calzature. Nell’aggressione è rimasta ferita anche la figlia dell’uomo che si è poi barricato nell’esercizio commerciale.

Palermo: uccide la moglie a coltellate

La donna si trovava sul posto di lavoro, commessa nel negozio di calzature in corso Italia a Carini, Palermo, quando il marito è arrivato aggredendola con un coltello. I colpi inferti hanno reciso le vene della donna per la quale non c’è stato nulla da fare. Insieme alla donna, il 41enne ha ferito gravemente la figlia e poi si è barricato nel negozio.

La situazione è rimasta critica fino all’arrivo dei vigili del fuoco che hanno aperto l’esercizio commerciale e bloccato l’uomo. La figlia dell’uomo, stando a quanto si legge sulle testate locali, è stata trasportata presso l’ospedale di Cervello mentre per la donna non c’è stato nulla da fare. Sul caso indaga la compagnia dei carabinieri di Carini; non sono chiare le dinamiche, che al momento sono al vaglio da parte degli inquirenti. Il 41enne si trova al momento in custodia presso la caserma, mentre la figlia verterebbe in gravi condizioni.

Seguiranno aggiornamenti