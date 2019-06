Una nuova scossa di terremoto è stata avvertita nella provincia di Udine, con epicentro a Tolmezzo, questa mattina alle 6:12. La magnitudo è 3,5 e la profondità è di un solo chilometro. I comuni che hanno avvertito maggiormente il sisma sono i più vicini all’epicentro: Verzegnis, Cavazzo Carnico, Amaro, Lauco, Villa Santina e Zuglio, ma sarebbe stata distintamente percepita anche nella vicina Austria.

La scossa non è durata moltissimo, come riporta il sindaco di Tolmezzo Francesco Brollo, ma è stata molto forte, tanto da far pensare inizialmente ad un’esplosione. Non ci sono stati danni, ma la paura resta alta tra i residenti. Ieri nella stessa zona è stata registrata una scossa di magnitudo 3.7 con epicentro a Verzegnis, seguita da altre successive di magnitudo minore.