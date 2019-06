Appena un anno fa, uscita dal Grande Fratello, Veronica Satti era pronta a costruire un futuro con la sua Valentina. Oggi, invece, la figlia di Bobby Solo annuncia la loro rottura. Lo fa su Instagram, informando i follower con una story. Una notizia che sorprende se si considera che fino a poco fa parlavano di matrimonio

Nelle sue parole non vi è traccia di rancore o rabbia, solo profonda amarezza e immenso affetto che, come si può notare, ci tiene a sottolineare.

L’annuncio con una story

Attraverso una story apparsa su Instagram, la Satti ha voluto spiegare ai suoi follower come stanno le cose e soprattutto il motivo per il quale lei e Valentina non appaiono più insieme sui social network. Le due si sono lasciate, a quanto pare già da un mese.

“Alcune persone hanno notato che io e Valentina non facciamo più storie insieme etc” si legge nella story di Veronica. “È già più di un mese che ci siamo lasciate. Non ho molto altro da dire, soprattutto oggi. È stata la storia d’amore più importante della mia vita e le auguro il meglio“.

Le parole per Valentina

Veronica non ha mai nascosto il suo amore per Valentina. La compagna della Satti, tuttavia è sempre stata molto riservata, tenendosi a debita distanza dalla luci della ribalta. Il pubblico l’ha vista in tv, però, quando lei ha deciso di entrare nella casa del GF per fare una sorpresa alla sua amata.

Tra loro c’è stato un grande amore e questo è innegabile. E lo si percepisce anche dalle parole che la Satti ha voluto farle arrivare, attraverso una story che però è stata rimossa poco dopo. A quanto pare Veronica scriveva: “Non meriti una semplice storia su Instagram ma non voglio nemmeno che ci siano troppe chiacchiere e misunderstanding, lo sai per quanti anni ti sono corsa dietro, sai che sei stato l’amore più grande, forte della mia vita, sai che una vita la vedevo solo con te, non mi sono mai arresa davanti alle immense montagne intorno a te… Tu sai. Volevo una famiglia, dei figli con te. Basta, non c’è altro da dire… La vita è assurda. Meriti il meglio. Trova te stessa, prenditi cura di te“.