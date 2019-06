Ieri, 15 giugno, due agenti di Polizia Stradale stavano svolgendo il loro lavoro normalmente. Impegnati in dei controlli sull’autostrada hanno fermato una vettura e da questa è uscito il loro mito: David Hasselhoff. Il mitico bagnino di Baywatch che tutti ricordano in costume, giubbotto e salvagente rosso pronto a salvare i bagnanti. I poliziotti hanno immortalato il momento con una foto poi pubblicata sui social.

La foto con gli agenti

L’attore David Hasselhoff si trova in Italia, lo conferma la sua pagina di Instagram e anche quella della Polizia di Stato di Twitter. Ieri, infatti, due agenti della Polizia Stradale che svolgevano dei controlli lungo l’autostrada A21 Piacenza-Cremona hanno avuto una piacevole sorpresa. Hanno fermato una macchina e a bordo c’era proprio lui: il mitico Mitch Buchannon. Hasselhoff si trovava su quella strada perché stava partecipando al Gumball 3000, una gara automobilistica che si svolge su arterie aperte al traffico. Ogni anno la competizione cambia tragitto. Per questa edizione sono previste cinque tappe: è partita da Mykonos l’8 giugno scorso e ha attraversato Salonicco, il Montenegro, Venezia, Montecarlo e Barcellona, per terminare oggi, 16 giugno, a Ibiza. Al road trip partecipano celebrità internazionali tra le quali, appunto, David Hasselhoff.

Dopo aver scattato una foto ricordo con il loro “attore preferito“, come riporta il post su Twitter, gli agenti lo hanno fatto ripartire per evitare di compromettere la gara. L’immagine è stata condivisa anche da Hasselhoff sul proprio profilo Instagram, come didascalia ha scritto: “Mi hanno fatto scendere ma volevano una foto con quello che hanno definito il ‘Loro EROE’!! La vita è bella!!“.





Cosa ha fatto David Hasselhoff in questi anni

L’attore, nato a Baltimora nel luglio del 1952, ha esordito nel 1978 nel film di fantascienza “Scontri stellari oltre la terza dimensione“. Ma la fama è arrivata quando a partecipato ai telefilm “Supercar” del 1982 e “Baywatch” del 1989, che, con circa un miliardo di telespettatori, è diventata la serie tv più vista in tutto il mondo. Ha preso parte anche al lungometraggio “Layover – Torbide ossessioni” del 2001 ed è apparso in “Spongebob – Il film” del 2004, impersonando se stesso nei panni di Mitch Buchannon. La sua carriera non si ferma al cinema, infatti, soprattutto in Germania, è molto famoso anche come cantante. Hasselhoff è stato sposato con due attrici statunitensi, Catherine Hickland e Pamela Bach. Con entrambe ha divorziato; dall’ultima ha avuto due figlie. Infine, si è risposato l’anno scorso in Italia con Hayley Roberts. Durante un’intervista televisiva ha rivelato che il suo più grande rimorso è quello di non essere mai riuscito a proporre un’uscita galante alla sua ex collega Pamela Anderson.

Ma la sua vita non è stata coronata solo dal successo. L’attore ha avuto diversi problemi con l’alcol. Nel 2007, una delle figlie ha pubblicato un video nel quale appare ubriaco mentre lei cerca di farlo ragionare sul suo problema di alcolismo. Con un’umiliazione pubblica tale la ragazza voleva spronare il padre a disintossicarsi. Dopo vari ricoveri per intossicazione da alcol, sembra che Hasselhoff abbia riabilitato la propria immagine recitando nella serie “Sharknado” e nell’ultimo capitolo di “Guardiani della Galassia“.

Immagine in evidenza: David Hasselhoff. Fonte: Instagram