Arcade provincia di Treviso, un uomo di origini marocchine è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti ai danni della figlia 15enne. L’uomo non accettava i costumi troppo occidentali adottati dalla giovane.

Liti e maltrattamenti andavano avanti da tempo, un padre dalle idee tradizionali e una figlia adolescente che vuole essere come i suoi coetanei, ultimo atto, che poteva sfociare in tragedia, uno scatto d’ira dell’uomo che ha quasi dato fuoco alla figlia con un accendino e una tanica di benzina. La giovane si è salvata solo per un caso fortunato.

Vuole dare fuoco alla figlia 15enne

Il litigio, l’ennesimo, era scattato per la lunghezza delle maniche del vestito che la giovane indossava. Così l’uomo l’ha dapprima cosparsa di benzina e poi ha cercato di darle fuoco, a salvarla un mero caso fortuito, il fatto che l’accendino impugnato dal padre si sia inceppato. La 15enne è riuscita a scappare insieme alla madre; quest’ultima ha denunciato l’accaduto ai servizi sociali e ora entrambe si trovano in un centro protetto.

La famiglia non era nuova in Italia, anzi viveva da tempo nella zona e l’uomo era impiegato in un’azienda. Nonostante ciò non tollerava i costumi troppo occidentali della figlia, che erano costante argomento di litigio. L’uomo è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti.