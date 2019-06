Alessandra Amoroso ha pubblicato una foto su Instagram che la ritrae in costume e in breve tempo ha fatto incetta di like. La cantante che insieme ai Boomdabash ha inciso un singolo che promette di diventare uno dei tormentoni di questa estate, Mambo salentino, si mostra in splendida forma.

Alessandra Amoroso in bikini: che fisico!

Alessandra Amoroso ha sfoggiato un bikini floreale e una forma fisica semplicemente splendida nello scatto pubblicato sul suo profilo Instagram. Magra, scolpita, gambe sodissime e un’abbronzatura invidiabile: insomma, la cantante ha davvero superato a pieni voti la prova costume. L’artista del Salento si è mostrata sulla spiaggia, con un cappellino di paglia e sotto un sole – sembrerebbe – cocente. Alessandra Amoroso ha fatto – come era prevedibile – in breve tempo il pieno di like e ha anche ironizzato sulla sua abbronzatura molto accentuata scrivendo che si sta ustionando, nella didascalia dello scatto, nel suo dialetto. Tantissimi i commenti delle persone e anche dei vip che non hanno potuto fare a meno di apprezzare la splendida forma fisica dell’artista e anche la fotografia in cui appare raggiante e sorridente.

I commenti sulla sua splendida forma fisica

Tra quelli che hanno commentato lo scatto ci sono anche la cantante dal timbro vocale inconfondibile, Giorgia, e la più giovane, ma non per questo meno talentuosa, Baby K. Qualcuno ha poi ironizzato sulla sua abbronzatura scrivendo: “Sandrina? Sei tu? O la tua gemella africana.. CHE CI HAI NASCOSTO DI AVERE?“. Qualcun’altro ha chiaramente apprezzato la sua splendida forma fisica ma anche il suo essere sorridente, quasi un marchio di fabbrica della cantante. Infatti, c’è chi ha scritto sotto la fotografia: “Vederti sorridere e vederti felice è la cosa più bella che c’è“.