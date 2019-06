Un ragazzo giovanissimo, appena 25 anni, è morto in un parco a Veniano, durante una festa di paese. A soccorrerlo immediatamente dopo l’aggressione un’amica, che lo avrebbe trovato a terra sanguinante.

L’aggressione e poi la morte

Durante una festa organizzata nel paese in provincia di Como, un ragazzo di appena 25 anni è stato colpito tra il fianco e la schiena con un coltello. Nato e cresciuto nel comasco, era alla festa accompagnato dagli amici che ha da tutta la vita. Intorno alle 22.20 di ieri sera è stato colpito con una coltellata, riporta il Corriere della Sera, si è trascinato verso gli spogliatoi del campo sportivo dove è stato poi soccorso dagli uomini del 118. Sembra che il giovane fosse già in arresto cardiaco quando sono arrivati i soccorsi. Portato all’ospedale Sant’Anna di Como in codice rosso, non ce l’ha fatta.

I sospetti e il racconto di un’amica

I carabinieri di Cantù hanno già individuato un sospetto nella notte, che è stato a lungo interrogato. Contro di lui non è stato preso alcun provvedimento. Sembra comunque che dietro all’aggressione ci siano dei futili motivi. Gli uomini dell’Arma hanno anche interrogato gli amici della vittima per ricostruire quanto accaduto ieri sera. Sempre il Corriere riporta anche il racconto dell’amica che ha trovato il 25enne poco dopo l’aggressione. “Non parlava, non ci riusciva“, ha raccontato. “Non ci sono state urla, ma abbiamo capito che era successo qualcosa perché abbiamo visto altri ragazzi scappare di corsa. Mi sono avvicinata e l’ho visto a terra che cercava di rialzarsi, completamente sporco di sangue“.

Un arresto

AGGIORNAMENTO DELLE ORE 11.19 – Tgcom24 e alcuni giornali locali lanciano in questi minuti che la persona che è stata interrogata nella notte è stata arrestata questa mattina. Si tratta di un uomo di 47 anni.