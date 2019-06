Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore insieme, in occasione della Prima Comunione del figlio Nathan Falco. Gli ex coniugi hanno posato, sorridenti, davanti all’obiettivo per un tenero ritratto di famiglia. Nonostante le loro esistenze abbiano preso strade diverse, hanno dimostrato di voler mantenere un buon rapporto per amore del bambino. Sui rispettivi profili social è apparsa la foto che li ritrae insieme a lui, raggiante poco dopo la cerimonia nella cattedrale di Monaco.

Nathan Falco con mamma e papà

Nathan Falco Briatore ha festeggiato la sua Prima Comunione a Monaco, insieme ai genitori. Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno posato per la classica foto di famiglia e hanno deciso di condividere la dolce immagine sui social.

Pochi mesi fa, gli ex coniugi si erano ritrovati insieme in occasione del compleanno del loro bambino, stavolta hanno replicato per un’altra tappa importante della sua crescita.

“Auguri amore nostro“, ha scritto l’imprenditore sul suo profilo Instagram, sottolineando il suo dolcissimo messaggio per Nathan. Auguri social anche da parte della showgirl, che ha affidato al suo profilo tenere parole: “Oggi è uno dei giorni più importanti della tua vita… ricevi il Sacramento della Comunione. Auguri amore mio che Dio ti Benedica Sempre“.

Il post di Elisabetta Gregoraci su Instagram per la Prima Comunione del figlio

Assente il compagno di Elisabetta Gregoraci

Molti i commenti di auguri da parte dei follower, mentre monta la curiosità su un altro fronte: la vita privata di Elisabetta Gregoraci. Questo per via dell’assenza del suo attuale compagno alla cerimonia.

La showgirl vive una storia d’amore con Francesco Bettuzzi, ma l’uomo non ha partecipato al grande evento di famiglia. Sembra che l’imprenditore siciliano fosse in vacanza nella sua terra, ma non sono chiari i motivi che lo avrebbero tenuto lontano dai festeggiamenti.

Flavio Briatore, invece, non avrebbe iniziato una nuova relazione dopo la separazione dalla sua ex moglie, e sulla coppia le luci del gossip non si sono mai spente.